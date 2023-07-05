Озвучена дата первого заседания Совета Украина-НАТО

Первое заседание Совета Украина-НАТО состоится 12 июля, во второй день Вильнюсского саммита организации. Совет Украина – НАТО является новым форматом взаимодействия Киева и Альянса.

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Об этом говорится в официальной программе Вильнюсского саммита НАТО, опубликованной на сайте Альянса. Заседание Совета Украина-НАТО начнется в 13:00.

Согласно обнародованной информации, заседание пройдет "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию". Его откроет публичное вступительное слово генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

То, что в анонсе первого заседания Совета Украина-НАТО указано участие глав государств и правительств означает, что, скорее всего, президент Владимир Зеленский будет лично присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломаты сейчас работают над тем, чтобы "получить для Украины максимальный результат" на саммите НАТО в Вильнюсе.

В то же время, по словам Зеленского, несмотря на взятый курс на евроатлантическую интеграцию, Украина не пойдет на территориальные компромиссы для вступления в НАТО.

Глава государства также добавил, что от саммита Украина ожидает конкретики своей дальнейшей интеграции в НАТО, а также гарантии безопасности во время подготовки к членству в Альянсе. Это не касается немедленного членства, а только планов на ближайшую перспективу.