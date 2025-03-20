'Ответ будет': Зеленский сказал, как Украина отреагирует на нарушение Россией 'энергетического перемирия'

Если российские войска нарушат договоренности по прекращению ударов по энергетическим объектам, на что согласилась и Украина, и РФ, то наше государство будет реагировать зеркально. Соблюдение "энергетического перемирия" должны контролировать Соединенные Штаты Америки.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга для журналистов вечером в среду, 19 марта. Однако, по его словам, сейчас сложно сказать, как именно может быть осуществлен этот контроль.

Зеленский отметил, что уже есть наработанный механизм так называемого коридора безопасности в Черном море, которую помогали контролировать Турция и ООН.

"Мне сейчас сложно сказать, как это может быть. Надо, чтобы технический паспорт был выписан всех этих действий. В принципе, мы проходили это с россиянами, с турками и с ООН. Вы помните, с нашим коридором безопасностью на море. Мы, в принципе, понимаем, какие могут быть технические вызовы и как это контролировать", – подчеркнул президент.

По всей вероятности, этот вопрос также будут рассматривать во время переговоров в Саудовской Аравии, если технические команды дойдут до этого.

"Будем верить в лучшее. Хотя и, наверное, не без сюрпризов, как это всегда бывает. То есть, вот примерно сегодня так. Как может реагировать Украина? Зеркально", – добавил Зеленский.

Также президент сказал, что Украина подготовит список объектов, по которым российские войска должны прекратить наносить удары в рамках так называемого "энергетического перемирия". Речь идет не только об энергетических объектах, но и об инфраструктурных и гражданских.

19 марта Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора проинформировал Трампа, что Украина согласилась на так называемое "энергетическое перемирие" – прекращение ударов по критической инфраструктуре.

Накануне президент США провел телефонный разговор с Путиным. По ее результату РФ отвергла идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не бить по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в правительстве Германии подвергли сомнению договоренность американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Путина о прекращении ударов по украинской инфраструктуре. Россияне продолжают атаковать города Украины.

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