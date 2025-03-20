Украина подготовит список объектов: Зеленский объяснил, что подразумевается под 'энергетическим перемирием'

Украина подготовит список объектов, по которым российские войска должны прекратить наносить удары в рамках так называемого "энергетического перемирия". Речь идет не только об энергетических объектах, но и об инфраструктурных и гражданских.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции с журналистами в среду, 19 марта, по итогам своего разговора с Дональдом Трампом. По его словам, Украина видит от американской стороны сигнал о том, что речь, вероятно, идет об энергетической тишине.

Кроме того, речь идет о гражданской инфраструктуре. Поэтому Украина подготовит перечень объектов, которые считает приоритетными.

"То, что мы обсуждали с президентом Трампом, мы говорили о безопасности энергетики, энергетической сети и другой гражданской инфраструктуре. И именно поэтому я сказал президенту Трампу, что по моему мнению важно, чтобы мы подготовили списки объектов, против которых не может быть применено то или иное дальнобойное оружие России. Потому что мы считаем, что эти объекты входят в список энергетической и другой гражданской инфраструктуры", – сказал президент.

По словам Зеленского, Украина считает гражданской инфраструктурой также железную дорогу и порты.

"Я не знаю, что подтвердят партнеры, но мы подготовим, и соответствующая техническая группа поедет. Встреча будет в ближайшие дни", – подчеркнул он.

Президент добавил, что Украина знает все основные объекты, атакуемые Россией, поэтому составить этот список не будет сложно.

19 марта Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора проинформировал Трампа, что Украина согласилась на так называемое "энергетическое перемирие" – прекращение ударов по критической инфраструктуре.

Накануне президент США провел телефонный разговор с Путиным. По его результату РФ отвергла идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не бить по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в правительстве Германии подвергли сомнению договоренность американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Путина о прекращении ударов по украинской инфраструктуре. Россияне продолжают атаковать города Украины.

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