'Мы ориентируемся на поступки, а не на заявления': в правительстве Германии обратили внимание, что российские обстрелы Украины продолжаются

В правительстве Германии подвергли сомнению договоренность американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Путина о прекращении ударов по украинской инфраструктуре. Россияне продолжают атаковать города Украины.

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Об этом заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт сказал на брифинге в среду, 19 марта, передает Укринформ. Он отметил, что нужно подождать и посмотреть, сбудется ли то, о чем якобы договорились Трамп и Путин, но по состоянию на сейчас обещания россиян не подкреплены действиями.

"То, что мы наблюдали вчера вечером, это то, что пока речь не идет о прекращении огня… Надо подождать и посмотреть, сбудется ли то, о чем якобы договорились вчера во время телефонного разговора между Путиным и президентом Трампом… Мы видим, что за услышанными заявлениями не последовали действия. А мы ориентируемся на поступки", – сказал спикер.

Гебештрайт отметил, что идея прекращения огня, которое будет распространяться на авиаудары, а также на защиту энергетической инфраструктуры и морского пространства была наработана группой E3 (Германия, Франция и Великобритания) по результатам встречи европейских лидеров в Лондоне, и этот план американская сторона поддержала.

Он также напомнил о решении Берлина предоставить Украине дополнительные 3 миллиарда евро.

"В целом помощь Федеративной Республики Германия с начала российского вторжения в Украину составляет более 44 миллиардов евро", – сказал он и подчеркнул, что Германия по-прежнему отдана тому, чтобы поддерживать Украину и делать все возможное, чтобы дать ей возможность сохранить свою целостность и суверенитет.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта сообщил, что во время телефонного разговора проинформировал Трампа, что Украина согласилась на так называемое "энергетическое перемирие" – прекращение ударов по критической инфраструктуре.

Накануне президент США провел телефонный разговор с Путиным. По ее результату РФ отвергла идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не бить по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп и Путин договорились продолжать "технические переговоры" относительно прекращения огня на море и в дальнейшем полного прекращения огня и устоявшегося мира.

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