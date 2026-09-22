"Отправная точка": Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН, отменив право вето и систему постоянного членства. Ведь государства должны избираться в Совбез Генеральной Ассамблеей на определенный срок и работать на ротационной основе.

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Об этом Эрдоган написал в статье для Bloomberg Opinion. Отмена права вето должна стать основой реформы Совета Безопасности ООН.

Он выступил против простого увеличения количества постоянных членов, поскольку это лишь расширит круг государств с привилегированным статусом.

"Отмена привилегии вето должна быть как отправной точкой, так и фундаментальной стратегической целью любой содержательной реформы. Реформа не может означать распространение той же привилегии на другие государства", — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер предложил изменить принцип формирования Совета Безопасности. В Совбезе не должно быть постоянных членов, а государства должны избираться Генеральной Ассамблеей на определённый срок.

Предполагается, что страны будут работать по принципу ротации. Для повторного членства государству придется вновь получить поддержку большинства стран-членов ООН.

Эрдоган также призвал усилить роль Генеральной Ассамблеи и избираемых членов Совета Безопасности. Ведь ни одна страна не должна иметь возможности в одиночку блокировать решения, поддержанные большинством международного сообщества.

"В рамках Генеральной Ассамблеи должна быть сформирована широкая коалиция вокруг принципа, согласно которому ни одно государство не должно иметь возможности постоянно блокировать волю большинства международного сообщества", – подчеркнул президент Турции.

Президент Турции связал необходимость реформы ООН с изменениями в мировом распределении сил. В частности, он обратил внимание на усиление экономической роли Азии и стремление африканских стран получить более широкое представительство в международных институтах.

"Мы не можем построить международный порядок будущего, сохраняя иерархии прошлого", – заявил Эрдоган.

Отдельно он выступил за большую ответственность региональных государств в решении проблем в своих регионах. Такие вопросы не должны решаться исключительно с помощью подходов, навязанных извне.

Также Эрдоган затронул вопрос экономического неравенства. Развивающимся странам необходимо гарантировать право на развитие и доступ к необходимому финансированию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Генеральная Ассамблея ООН начинает в Нью-Йорке ежегодные общие прения 81-й сессии. В течение нескольких дней главы государств и правительств, а также другие высокопоставленные чиновники будут выступать с заявлениями по основным международным проблемам.

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