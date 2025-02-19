Сколько украинцев доверяют Зеленскому: обнародованы результаты опроса

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому. В то же время, только 37% респондентов выражают ему недоверие.

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Баланс доверия-недоверия составляет +20%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного КМИС.

"По состоянию на первую половину февраля 2025 57% украинцев доверяют Президенту В. Зеленскому, не доверяют – 37%. Баланс доверия-недоверия составляет +20%", – говорится в сообщении.

По сравнению с декабрем 2024 года доверие к президенту возросло. Тогда показатели были несколько ниже: 52% доверяли, 39% - нет, а баланс составил +13%.

По словам социолога Антона Грушецкого, такие результаты свидетельствуют, что у президента есть высокая поддержка общества, что является хорошим показателем для демократической страны.

"Президент Зеленский сохраняет достаточно высокое доверие в обществе (на самом деле, для демократического общества иметь текущий показатель доверия – это очень хороший результат!) и тем более сохраняет легитимность", – отметил он.

Он добавил, что украинцы считают, что у власти есть полное право вести сложные переговоры, а выборы должны состояться уже после войны и получения гарантий безопасности.

"Если отдельные международные партнеры-союзники переживают за легитимность Президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет, нынешний Президент и власть вполне легитимны вести сложные переговоры, а выборы должны быть после завершения войны и по меньшей мере", – подчеркнул социолог.

Исследование провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в период с 4 по 9 февраля 2025 года. Методом телефонных интервью было опрошено 1000 респондентов из всех регионов Украины (кроме временно оккупированных территорий и уехавших за границу).

Статистическая погрешность составляет не более 4,1% для показателей, близких к 50%, и уменьшается для более низких значений.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заявил о необходимости, по его мнению, проведения выборов в Украине. На этот раз он сослался на вроде бы низкий рейтинг президента Украины, украинского лидера, который ему лично "нравится".

"У нас ситуация, когда в Украине долго не происходило выборов, где фактически военное положение, где лидер, мне неприятно это говорить, имеет 4% рейтинга одобрения", – заявил Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Дональда Трампа о якобы 4% доверия украинцев к нему. Он подчеркнул, что такие цифры являются частью российской дезинформационной кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп в очередной раз отметился противоречивым заявлением о войне в Украине. Он заявил, что "Россия могла бы быстро уничтожить Украину, если бы действительно этого хотела".

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