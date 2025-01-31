Вот как бывает в жизни: обещаешь плебсу с три короба, выигрываешь выборы, устраиваешь себе фестиваль тщеславия, но даже им не можешь насладиться, как нео-Цезарь. Два самых близких человека так затмили собой инаугурацию, что хоть фуражку Гитлера заноси. Во-первых, Мелания надела широкополую шляпу, не дав даже чмокнуть ее в щечку, чем сфокусировала внимание на непростых отношениях между супругами. Тень порноактрисы Сторми Дениелс пролегла между ней и любвеобильным Трампом – первым в истории США уголовником, ставшим президентом страны.

Видео дня

Эта же шляпа тщательно скрывала презрительный взгляд Мелании, которая, как известно, "не по-доброму взглянет – как по сердцу полоснет". Но это еще полбеды.

Ближайший соратник Трампа – Илон Маск – настолько расчувствовался, что дважды зиганул прямо с трибуны. Это было сделано так искренне, прямо как у Адольфа. Этот "неоднозначный жест", трактуемый нацистами как римское приветствие "от сердца – к солнцу", за Илоном уже не убрать и не спрятать. Он так и будет выпирать из него, как возбужденный фаллос из Фавна. Белый человек, приехавший в США из ЮАР, с тайной страстью в сердце, доставшейся в наследство то ли от римских легионеров, то ли от Ку-Клукс-Клана. А может, это знак партии "АдГ"? - "Я с вами, господа! Сделаем Германию снова великой"?..

Арт Кэнди, художник из Чикаго, написал на X – платформе, принадлежащей Маску: "Помните, как демократы называли митинги MAGA "нацистскими митингами"? Неизбранный президент Илон Маск только что исполнил нацистское приветствие "Зиг хайль". Мы были правы. Абсолютно мерзко". В ответ на это защитники миллиардера принялись утверждать, что "не все так однозначно". Антидиффамационная лига, некоммерческая организация, занимающаяся борьбой с антисемитизмом, на том же X попыталась отмыть Маска от коричневого налета: "Это деликатный момент. Кажется, Илон Маск сделал неловкий жест в момент энтузиазма, а не нацистское приветствие, но, опять же, мы понимаем, что люди на грани. В этот момент все стороны должны проявить друг к другу немного благодати, возможно, даже кредит доверия, и перевести дух. Это новое начало. Давайте надеяться на исцеление и работать над достижением единства в предстоящие месяцы и годы".

Что ж, благодать – так благодать: зиги в карманы, господа, зиги в карманы! Подсчитаем кредитный баланс! Именно этим и занялся Трамп, подписав указ о приостановке на 90 дней всех программ помощи другим странам. "Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов", — подчеркнул Трамп. Он сделал то, чего от него и ожидали в первую очередь: к примеру, отрезал Украину от помощи. До этого назначенный на должность госсекретаря Марко Рубио заявил членам комитета Сената по иностранным делам, что "каждый доллар, который мы тратим, каждая программа, которую мы финансируем", должны отвечать на три вопроса: "Делает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?". Теперь-то, после парадной зиги, можно точно сказать: в Вашингтоне стало безопасно, как в Берлине 39-го…

Если в инаугурационной речи Трамп ничего не сказал о войне в Украине, то зайдя в Белый дом, обозначил желание "заключить сделку" и пригрозил Путину "большими проблемами", если тот откажется от нее. Кремлевский окурок тотчас воспламенился и заблагоухал: "Мы открыты к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту… Целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - пыхнул окурок и поприветствовал стремление Трампа восстановить прямые контакты во имя предотвращения третьей мировой войны. А уж если окурок прикидывается трубкой мира, набитой волшебством – значит, война практически неизбежна. Да и Трамп уже попыхивает в унисон: "Наша сила остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был полон гнева, насилия и полной непредсказуемости". И вводит чрезвычайный режим на границе с Мексикой. И выводит США из Всемирной Организации Здравоохранения. В знак мести за Китай или перед новой пандемией? Остается только переодеться в чистое и ждать.

Имитация единения американского общества не удалась. Факт остается фактом: общество в США расколото пополам, а победу Трампа с перевесом в полтора-два процента убедительной не назовешь. Такой перевес не дает мандата на глобальные перемены, о которых заявляет Трамп. И "золотой век", анонсированный им, может обернуться "золотым дождем" в глаза избирателей. Возможно, американцы это чувствуют, потому что, судя по свидетельствам очевидцев, особого энтузиазма в толпе людей, собравшихся посмотреть на инаугурацию в Вашингтоне, не наблюдалось. А может, виной всему – холодная погода? Для желающих посмотреть инаугурацию открыли спорткомплекс, расположенный в километре от Капитолия, который вмещает 20 000 человек. Но на улице собралось в 10 раз больше народу, так что большинству пришлось померзнуть.

А пока американцы мерзли – русские отмораживались. Одни предлагали по примеру Трампа запустить мемкоин "Жириновский", другие – переименовать Черное море в Русское. Хочет же Трамп переименовать Мексиканский залив в Американский! – а мы что, рыжие? Не в обиду Донни будет сказано. Путин же срочно связался с товарищем Си, чтобы согласовать с пекинским начальством промежуточную позицию по Украине. Можно ли требовать невозможного, и готова ли пандочка прикрыть крыску, если на нее обрушится лавина гнева с Капитолийского холма?

Но, помимо трех хищников, есть еще и народ Украины, и именно он вынесет окончательное решение. А еще – воля стран Евросоюза, которую транслируют отнюдь не промокашки Орбан и Фицо. Раскол общества внутри США может быть отягощен и внешнеполитическими трениями с Европой, на которую Трамп привык смотреть как на партнера-должника. А нездоровая энергия Маска с его поддержкой АдГ и обнаженной "зигой" только усугубляет ситуацию. Добавим сюда назревающий конфликт с администрацией Стармера…

Трамп встряхнул этот мир, но пока не взболтал. Настоящая болтанка начнется позже. Так что пристегнитесь, господа. И не зигуйте раньше времени.