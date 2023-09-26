'Основа для консультаций': в США прокомментировали письмо с перечнем реформ, которые необходимо провести Украине

Перечень приоритетных реформ, направленных США в Киев, является основой для консультаций с нашим правительством и ключевыми партнерами в рамках неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу. Все изменения направлены, в частности, на борьбу с коррупцией и создание среды, в которой украинский бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать.

Об этом говорится в заявлении о предложенном перечне приоритетных реформ, опубликованном на сайте Посольства США в Украине. Там подчеркнули, что Штаты решительно поддерживают движение нашего государства в ЕС.

В заявлении приведены слова президента США Джо Байдена. В ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме он отметил, что Штаты стремятся помочь украинскому народу оградить себя от российского вторжения, а также восстановиться и отстроиться для будущего. Для этого, по его словам, необходимы реформы, направленные на борьбу с коррупцией.

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Напомним, накануне украинские СМИ сообщили, что премьер-министр и Офис президента получили письмо из Белого дома с определением реформ, которые следует провести украинским властям, чтобы и дальше получать военную и другую помощь от США. Они касаются функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.

Все реформы, указанные в письме, разделены по приоритетности их применения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, год, 18 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляен заявила, что поражена прогрессом, которого Украина достигла во внедрении реформ, необходимых для вступления в ЕС.

– В Венгрии признали, что Будапешт блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО из-за вопросов закарпатских венгров. Более того, без урегулирования этого вопроса "ничего не изменится".

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