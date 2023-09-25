Украинские власти получили перечень реформ, которые должны сделать для дальнейшего получения помощи от США – СМИ
Из Белого дома в Вашингтоне в адрес премьер-министра и Офиса президента Украины были отправлены письма с обозначением реформ, которые украинским властям следует провести, чтобы и дальше получать военную и другую помощь от США. В частности, они касаются функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.
Об этом сообщают источники украинских СМИ. Так, все реформы, указанные в письме, разделены по приоритетности их применения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, год, 18 месяцев.
Также письмо от американских партнеров получила Координационная платформа доноров. В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") выразил мнение, что эти письма – сигнал не только украинским властям, но и всем донорам Украины.
"Это не только позиция США, переданная Украине. Это письмо, направленное на Координационную платформу доноров. То есть ЕС, страны G7 и главные международные финансовые организации (МВФ, Всемирный банк, ЕИБ, ЕБРР, IFC). И сейчас следующим логическим шагом будет синхронизация всех требований в меморандумах и условиях финансирования", – написал политик в своем Telegram-канале, заключив, что союзники Киева нацелены на формулу "деньги взамен реформ".
Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты выразили приветствие преданности Украины антикоррупционным усилиям, даже на фоне серьезного и полномасштабного вторжения со стороны России.
Также в администрации Байдена заявили, что видят "ошеломительную поддержку" помощи Украине со стороны Конгресса, особенно на уровне руководства. Там уверены, что смогут и дальше продолжать поддерживать Киев в его борьбе с полномасштабным вторжение России.
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