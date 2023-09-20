В Еврокомиссии "впечатлены" прогрессом реформ в Украине: заявление фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляен заявила, что она "поражена" прогрессом, которого Украина достигла во внедрении реформ. Последние необходимы для вступления в Евросоюз.

"Если они будут держать темп – а я вижу, что они абсолютно мотивированы – это решающий момент", – сказала фон дер Ляйен Bloomberg Television 19 сентября на полях заседаний ООН. Они, напомним, проводятся в Нью-Йорке (США).

Ранее в Венгрии признали, что Будапешт блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО из-за вопросов закарпатских венгров. Более того, без урегулирования этого вопроса "ничего не изменится".

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Такое заявление сделал государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Левент Мадяр на четвертом заседании венгерско-украинской межправительственной рабочей группы по образованию. По его словам, из-за вопросов закарпатских венгров Будапешт "блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО и ее сближение с ними", и без урегулирования его беспокойства "ничего не изменится".

Как писал ранее OBOZREVATEL, Австрия выступает против того, чтобы Украина стала членом Европейского Союза по ускоренной процедуре. Там считают, что она не может присоединиться к ЕС раньше, чем страны Западных Балкан, ранее ставшие кандидатами на членство.

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