В своем заявлении о выводе Сил обороны с неоккупированной россиянами территории Донецкой области как залога для мира помощник российского диктатора Юрий Ушаков использовал слово "приостановить" вместо "остановить". Это не оговорка, а типичная ошибка по Фрейду, когда человек пытается что-то скрыть и незаметно для себя выдает правду в своих словах.

То есть, на самом деле Кремль хочет передышки, а не мира. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Для тех, кто знает русский язык, это достаточно фройдистская оговорка помощника Путина: он требует от Украины вывода войск из Донецкой области, чтобы боевые действия "приостановились" вместо "остановились". Это четкое признание: Москва хочет передышки, а не мира. Лжецы разоблачены", – отметил спикер МИД Украины.

Что предшествовало

Ушаков также заявил, что сейчас нет смысла проводить очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Он сказал, что для прогресса Киев должен вывести войска с Донбасса.

"Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать только один серьезный шаг", – отметил он,

Именно после этого, по его словам, и "приостановятся" военные действия.

Переговоры на паузе

Переговорный процесс по завершению российско-украинской войны фактически находится на паузе с конца февраля. У Путина убеждают, что это якобы связано с ситуацией на Ближнем Востоке и привлечением американских представителей к другим международным вопросам.

Речь идет, в частности, о Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере, которые, как утверждается, сейчас занимаются урегулированием конфликта вокруг Ирана. Но даже до паузы стороны не смогли согласовать ключевой вопрос – статус Донбасса.

Спорный статус

По информации, озвученной российской стороной, во время переговоров с участием США стороны якобы смогли согласовать большинство технических вопросов. Однако именно тема Донбасса осталась главной преградой для дальнейших договоренностей.

Среди вариантов, которые обсуждались, называли и создание демилитаризованной экономической зоны на Донбассе. Но окончательных решений стороны не приняли.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер и вправду не спешат ехать в Киев. Это происходит на фоне растущих сомнений в Вашингтоне относительно целесообразности возобновления мирных переговоров по Украине – разговоры о поездке продолжались месяцами, но по состоянию на сейчас решение так и не реализовали.

