"Осень и зима будут сложными": президент Латвии забил тревогу из-за "крайне напряжённой" ситуации в мире

Латвия и другие европейские страны готовятся к сложным месяцам на фоне войны России против Украины, ситуации на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители.

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 18 сентября заявил, что ситуация в мире, Европе и Балтийском регионе остается очень напряженной. В посте в Facebook он также отметил, что ближайшие месяцы могут принести дальнейшую эскалацию, а Латвия уже усиливает меры безопасности.

Напряженная ситуация

По словам Ринкевичса, война России против Украины и боевые действия на Ближнем Востоке продолжают приводить к политической и военной эскалации. В качестве дополнительных факторов он назвал рост цен на энергоносители и ухудшение экономической ситуации.

"Этой осенью и зимой будет довольно сложно, и к этому готовятся как Латвия, так и Европа", — написал президент.

Он также отметил, что в публичном пространстве звучат разные, зачастую противоречивые оценки ухудшения ситуации с безопасностью в НАТО и на восточном фланге Европы.

Риски для региона

Ринкевичс заявил, что уже растет количество, по его словам, инспирированных Россией актов саботажа, шпионажа и диверсий против инфраструктуры и предприятий стран, поддерживающих Украину. Среди примеров он упомянул инцидент с дронами в Лейпциге и обстрел поезда вблизи границы Украины и Польши.

"Это мы наблюдаем и в Латвии. Дальнейшая эскалация вполне возможна", — отметил президент.

Он также заявил, что после выборов в Государственную думу России, по его мнению, в той или иной форме может произойти мобилизация и продолжение операций против Украины. По словам Ринкевичса, Россия стремится использовать зиму для достижения успехов в Украине, запугивания государств, которые ее поддерживают, а также ослабления или раскола НАТО и ЕС.

Президент Латвии добавил, что службы безопасности его страны и союзников постоянно обмениваются информацией. Он сообщил о случаях, когда удалось предотвратить деятельность или задержать шпионов, диверсантов или саботажников.

В то же время Ринкевичс подчеркнул, что "100-процентных гарантий" предотвращения действий противника дать не может никто.

НАТО готовится

Президент Латвии заявил, что оценивает ситуацию на основе трех принципов — анализа фактов, российской риторики и исторического контекста.

По его словам, факты свидетельствуют о том, что масштабное классическое вторжение России на территорию НАТО или ЕС в настоящее время невозможно, поскольку у Москвы нет для этого необходимой концентрации сил. В то же время другие виды действий, которые он перечислил, уже усилились и, по его мнению, могут продолжить нарастать.

Ринкевичс также заявил, что НАТО успешно укрепляет безопасность инфраструктуры Балтийского моря и защиту воздушного пространства. Он предложил рассмотреть дальнейшее усиление мер противодействия угрозам.

Отдельно президент Латвии призвал пересмотреть подход к определению диверсий, террористических актов и других подобных действий как "гибридной угрозы". По его мнению, такая формулировка может создавать ложное ощущение меньшей опасности.

Выборы под угрозой

Для самой Латвии наибольшие риски в ближайшие недели Ринкевичс связывает с выборами в Сейм. Среди возможных угроз он назвал кибератаки, миграционное давление на границе с Беларусью, инциденты с дронами и информационные кампании.

В связи с этим Латвия обратилась с просьбой об увеличении присутствия истребителей НАТО для патрулирования воздушного пространства. Также, по словам президента, была продлена операция "Вилкатис", а структуры внутренних дел и безопасности активизировали свою работу.

Ринкевичс отдельно упомянул сценарий возможного проникновения небольших российских спецподразделений на территорию союзников и попытки парализовать применение 5-й статьи НАТО.

"И этот сценарий воспринимается всерьёз. И Силы обороны Латвии, и размещённые здесь подразделения НАТО нанесут решительный отпор, не дожидаясь обсуждений в Брюсселе", — заявил он.

Президент добавил, что соответствующие планы и полномочия уже существуют.

Что он призвал делать

Ринкевичс назвал ближайшие месяцы сложными для Латвии и других стран. По его словам, оборонная система и структуры внутренних дел осознают ответственность и риски и делают все возможное для их снижения.

Он также обратился к гражданам с призывом участвовать в выборах, поддерживать Национальные вооруженные силы Латвии и Земессардзу, сообщать правоохранительным органам о подозрительной активности и искать способы укрепления страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 августа директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф прибыл в Москву, чтобы предупредить Кремль о последствиях агрессии против стран НАТО. Он предостерег российских чиновников от эскалации конфликта с союзниками США, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой. Также глава ЦРУ затронул тему военной помощи России Ирану.

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