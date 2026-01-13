"Оружие смерти": Рютте пообещал Украине дополнительную помощь после удара "Орешинком"

Применение "Орешника" против гражданских целей в Украине не имеет ничего общего с боевыми действиями. Такой удар свидетельствует о степени зверств, на которые готова идти страна-агрессор Россия. Усиление интенсивных атак РФ на гражданское население демонстрирует необходимость срочно обеспечить Украину системами противовоздушной обороны и ракетами-перехватчиками.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на конференции партийной группы Renew Europe в Европарламенте в Брюсселе, во вторник, 13 января. Он пообещал Украине дополнительную военную помощь.

"Ракеты "Орешник" – это оружие смерти и массового уничтожения, и мы видели это сейчас, когда их недавно применили против Львова, и я считаю это ужасным", – сказал Рютте.

Он также вспомнил последний российский удар, когда сотни беспилотников и десятки ракет поразили гражданскую инфраструктуру Украины, убив и ранив гражданских людей.

"Это не имеет ничего общего с боевыми действиями на передовой. Это просто создает панику и смерть среди населения Украины в целом, и это свидетельствует о тех зверствах, на которые готовы пойти россияне", – сказал генеральный секретарь НАТО.

Как НАТО отреагирует на усиление агрессии РФ

Генсек НАТО призвал союзников срочно предоставить Украине ракеты-перехватчики, чтобы защитить гражданских граждан от усиленных российских атак.

"Я прошу присутствующих здесь парламентариев: работайте со своими правительствами, чтобы они тщательно проверили собственные запасы. Достаньте из глубины своих запасов и найдите необходимые перехватчики для систем Patriot, для систем NASAMS, для систем SAMP/T, потому что они срочно нужны украинцам", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Генсек также подчеркнул, что независимо от того, когда закончится война, поддержка Украины будет оставаться критически важной для длительного мира.

"Вы должны выжить в этой войне. Мы должны сделать так, чтобы мы как можно быстрее завершили эту войну и пришли к полному мирному соглашению или, если нужно, к долгосрочному прекращению огня, и остановили огонь и убийства. Именно поэтому я так мотивирован работать с президентом Зеленским и европейскими, канадскими и американскими союзниками, чтобы у вас было то, что вам нужно, чтобы оставаться сильными в борьбе, но также сильными за столом переговоров. Ваш бой – это наш бой", – подытожил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия не демонстрирует никакого желания мира. Зато Москва "стремится к долгосрочному противостоянию" и продолжает опираться на поддержку Китая, Ирана и Северной Кореи.

