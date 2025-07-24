'Оружие' для усиления риторики: в ISW объяснили, как Россия пытается использовать протесты в Украине

Страна-террорист Россия использует протесты в Украине в качестве оружия для усиления риторики, призванной подорвать легитимность украинской власти. Также агрессор с помощью этой ситуации пытается отбить у Запада желание продолжать поддержку Украины.

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Протесты не являются антивоенными демонстрациями, но российские пропагандисты пытаются представить их как протесты против власти и военных действий. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Почему возникли протесты

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 12414, который подчиняет два основных антикоррупционных агентства – НАБУ и САП – Генеральному прокурору Украины. В некоторых городах прошли митинги против закона, ссылаясь на обеспокоенность относительно способности НАБУ и САП действовать независимо от влияния правительства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что закон № 12414 необходим для того, чтобы антикоррупционные органы могли работать без российского влияния, и что он вскоре внесет в Верховную Раду законопроекты в поддержку независимой деятельности НАБУ и САП.

Кремль решил воспользоваться ситуацией

Кремлевские чиновники, пропагандисты и рупоры использовали эти протесты в качестве оружия для продвижения существующих российских нарративов, призванных изобразить украинское правительство как коррумпированное и незаконное, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины Западом.

В частности, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал, что украинские власти якобы украли значительную сумму денег у Соединенных Штатов и Европейского Союза. В свою очередь депутаты Государственной думы РФ и прокремлевские рупоры говорили о протестах в Украине, в целом утверждая, что украинцы, протестующие против закона, протестуют против продолжения войны, правительства в целом и Зеленского лично.

Также в РФ утверждали, что Запад должен "заменить" Зеленского, повторяя давние кремлевские нарративы, подрывающие свободу действий Украины и призывающие к смене власти. При этом пропагандисты повторяли обвинения в том, что Зеленский и украинское правительство являются "неонацистами".

Чего добивается агрессор

Протесты в Украине не являются антивоенными демонстрациями, но российские пропагандисты пытаются представить их как протесты против Зеленского и военных действий Украины. Россияне хотят добиться информационного эффекта, который принесет пользу российским войскам на поле боя.

Сформулированная диктатором Владимиром Путиным теория победы основана на предположении, что Россия сможет пережить западную помощь Украине, продолжая при этом добиваться постепенных успехов на поле боя. Кремль ранее пытался извлечь выгоду из международного дискурса, касающегося Украины, чтобы посеять или усугубить разногласия между Украиной, США и Европой, чтобы подорвать волю Запада продолжать оказывать военную помощь Украине и, следовательно, ухудшить способность Украины обороняться.

Аналитики уверены, что Кремль продолжит свои информационные усилия вокруг протестов, чтобы разделить Украину с ее союзниками, в том числе продолжая намеренно искажать характер этих протестов, чтобы соответствовать существующей риторике России. Россия, вероятно, надеется, что ее риторические усилия по подрыву Украины приведут к ослаблению украинской армии, которую Россия сможет легче победить на поле боя.

Что предшествовало

За проект закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и передает их генпрокурору, проголосовали 263 народных депутата. Против выступили всего 13 народных избранников.

Вечером 22 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также подписал проект указанного закона, о чем свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В тот же вечер, 22 июля, в ряде украинских городов люди вышли на мирные акции. Граждане протестовали против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Люди опасались, что в случае вступления его в силу НАБУ и САП потеряют независимость.

Как писал OBOZ.UA, накануне в СБУ заявили об уличении действующего народного депутата Федора Христенко в работе на РФ. Представитель ныне запрещенной в Украине ОПЗЖ, сбежавший из Украины перед началом великой войны, по версии следствия, имел значительное влияние на деятельность НАБУ. Ему заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по сообщению СБУ и ОГПУ, трех сотрудников НАБУ подозревают в тяжких правонарушениях, а также задержали "крота" ФСБ в рядах Бюро, деятельность которого курировал заместитель руководителя охраны Януковича.

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