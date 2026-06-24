"Россия не будет останавливаться на линии фронта": в Кремле сделали циничное заявление о переговорах с Украиной

Страна-агрессор Россия категорически отказывается прекратить огонь и перейти к полноценным мирным переговорам. Оккупанты отмечают, что путинская армия не намерена останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров.

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Также захватчики заявили, что "Россия никому не намерена верить на слово". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Новая порция требований

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва предлагала Киеву значительно повысить уровень руководства делегаций на переговорах. При этом Лавров не стал уточнять, кого в таком случае представляла бы страна-агрессор.

В то же время Лавров заявил, что Москва якобы готова к реальным переговорам, но подчеркнул, что Россия не примет ультиматумов, и повторил, что не остановится на линии фронта.

Глава МИД РФ выразил убеждение, что урегулировать ситуацию политико-дипломатическими средствами "вполне еще возможно". При этом он подчеркнул, что Россия не будет довольствоваться "временными и промежуточными решениями".

"Для России этот вопрос носит принципиальный характер, и мы, конечно же, не будем идти на компромисс в пользу каких-то временных промежуточных решений, а тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы. Факты на местах делают такую перспективу весьма туманной, если не невозможной", – говорится в заявлении.

Дух Анкориджа

Лавров в очередной раз повторил, что Москва "остается верной договоренностям", достигнутым диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на саммите на Аляске в августе 2025 года. Однако, по словам Лаврова, на практике положительных сдвигов не произошло, и он посетовал, что "ответа на американское предложение, которое поддержала Россия, до сих пор нет".

"Мы остаемся верными этим договоренностям. Они в основном были инициированы американцами, и президент Путин лишь согласился с представленными предложениями после тщательного их рассмотрения", – подчеркнул министр.

Стоит отметить, что саммит Путина и Трампа на Аляске не принес конкретных договоренностей, а ограничился лишь общими тезисами о дипломатической работе. Однако российские политики и пропагандисты придумали политический термин "Дух Анкориджа" и активно его используют. Этим термином они обозначают якобы существующие закулисные, неформальные договоренности между Путиным и Трампом, которые они обсуждали во время личной встречи на Аляске.

Официально по итогам того саммита никаких документов или соглашений не подписывалось, но в РФ эту фразу превратили в целый дипломатический маркер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лавров пригрозил, что РФ и в дальнейшем будет наносить массированные удары по Украине. По его словам, это якобы реакция на украинские атаки и выполнение приказов российского руководства.

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