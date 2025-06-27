'Диалог возможен только без ультиматумов': Умеров раскрыл детали переговоров с Россией и объяснил, когда будут следующие шаги

Украина поддерживает длительное прекращение огня и проведение обмена в формате "всех на всех". В то же время предыдущие два раунда встреч с российской делегацией в Стамбуле не привели к существенным сдвигам в принципиальных вопросах, Россия продолжает настаивать на своих ультимативных требованиях и отказывается от прекращения огня.

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Сейчас Украина все настойчивее поднимает вопрос о встрече президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным как на единственном шансе для предметного диалога. О ходе переговоров и ближайших планах по их продолжению, как передает корреспондент OBOZ.UA, заявил на встрече с представителями СМИ министр обороны Украины Рустем Умеров.

Умеров напомнил, что инициатива переговоров о прекращении огня возникла еще в начале года. Впервые ее озвучил президент США Дональд Трамп в январе. Он заявлял, что ситуацию можно урегулировать в очень короткие сроки.

Украина, подчеркнул министр обороны, с самого начала начала последовательно поддерживала идею прекращения огня.

После этого состоялись несколько этапов переговоров в разных странах. Первый раунд прошел в Джидде (Саудовская Аравия): там, напомнил Умеров, украинская делегация совместно с американскими партнерами обсуждала условия прекращения огня.

"Во время диалога мы четко объяснили свою позицию – Украина желает мира больше кого-либо", – подчеркнул министр.

Вторая встреча состоялась в Эр-Рияде: там украинская делегация говорила с американскими партнерами, к переговорам дистанционно приобщалась и российская сторона, с россиянами наша делегация контактировала через американцев.

Умеров отметил, что на этих этапах Украина согласилась на предложение американского президента о полном прекращении огня на суше, воде и в воздухе. Это было в начале марта, россияне до сих пор не ответили на это предложение.

После более 10 часов переговоров российская сторона не согласилась на компромисс. Единственным согласованным шагом тогда стал мораторий на удары по энергетическим объектам.

Следующие встречи проходили в Париже и Лондоне, где, подчеркнул министр, Украина сохраняла последовательную позицию и стремилась двигаться к договоренностям.

Далее переговоры продолжились в Турции, однако уже без участия США, поскольку россияне выступили против присутствия американцев. В Стамбуле ключевыми темами для обсуждения, напомнил министр обороны, было длительное прекращение огня, обмен военнопленными, освобождение гражданских и возвращение детей, а также возможная встреча Зеленского с Путиным.

Однако, подчеркнул министр обороны Украины, на двух последних встречах компромисс по прекращению огня достигнут не был: российская сторона настаивала на ультиматумах, которые Украина не может принять. Украина в очередной раз подчеркнула, что хочет справедливого мира, а не замаскированной паузы для подготовки агрессии. По вопросам гуманитарных обменов Украина всегда демонстрировала последовательность: программа обменов действует уже третий год. Скорее всего Россия использует гуманитарную тематику как аргумент для избежания усиления санкционного давления, предположил министр.

Сейчас, по его словам, после завершения обсуждений по гуманитарным вопросам Украина планирует перейти к теме встречи лидеров для предметного диалога. Умеров пообещал в ближайшее время обнародовать более подробную информацию о ходе переговоров и формате их продолжения.

"Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства", – резюмировал он.

Также Умеров отметил, что Киев продолжает работу с союзниками, в частности с США, над организацией встречи на уровне лидеров.

Напомним, ранее у Трампа нашли отговорку, почему США против разгромных санкций против РФ. Это, мол, необходимо, чтобы "держать двери открытыми".

Зато в ЕС разочарованы тем, что Россия не поддерживает мирные инициативы Трампа, а федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал пересмотреть миротворческую работу с РФ.

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