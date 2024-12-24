Орбан заявил, что война в Украине закончится в 2025 году и назвал "два сценария"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о вероятности завершения российско-украинской войны. По его словам, конфликт завершится уже в 2025 году.

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При этом политик подчеркнул, что существует два сценария окончания войны. Об этом Орбан заявил в интервью Magyar Nemzet.

Глава венгерского правительства убежден, что 2025 станет годом окончания войны в Украине. Орбан допустил, что войну удастся завершить мирными переговорами либо капитуляцией одной из воюющих сторон.

"Война закончится в 2025 году. Либо закончив ее мирными переговорами, либо уничтожив одну из воюющих сторон", – заявил премьер Венгрии.

Также Орбан заявил, что завершение войны будет означать резкий экономический подъем Венгрии. По его словам, в следующем году вернется "политика мирных лет".

"Когда война закончится, мы можем взлететь. Взлетать может тот, кто завершил подготовку и наработку, размялся, знает, в какую стартовую позицию ему встать, знает, когда выстрелит стартовый пистолет. Мы готовы и стартуем в 2025 году. Вместо военной политики вернется политика мирных лет, и мы снова будем иметь большие экономические успехи", – сказал Орбан.

Кроме того, премьер Венгрии пожаловался на "брюссельскую бюрократию", в условиях которой Венгрия "должна постоянно бороться за свой суверенитет". При этом политик выдал, что если бы Венгрия отклонилась от нынешней политики, то его страна столкнулась бы с терактами и экономическими потерями.

"Но если бы мы этого не сделали, то венгерским семьям пришлось бы платить за энергию в три-четыре раза больше, чем сейчас, тогда магдебургские сцены происходили бы и в венгерских городах, и наши деньги вошли бы в 300 миллиардов евро, которые западники вывезли в Украину, а мы при этом не знали бы, как выйти из войны, которую невозможно выиграть", – заявил Орбан.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует как можно скорее завершить российско-украинскую войну дипломатическим путем. Однако из-за ультимативных требований диктатора Владимира Путина идеи нового главы Белого дома могут не сработать.

Равнее сообщалось, что будущий спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшее время посетить ряд европейских столиц, в том числе Киев. Член команды Дональда Трампа намерен выяснить позицию стран ЕС касательно вероятности развертывания миротворческого контингента в Украине.

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