'У Трампа есть две опции': Ельченко спрогнозировал, как будут действовать США и возможно ли усиление военной поддержки Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует как можно скорее завершить российско-украинскую войну дипломатическим путем. Однако из-за ультимативных требований диктатора Владимира Путина идеи нового главы Белого дома могут не сработать.

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В таком случае Трамп может существенно усилить военную поддержку Украины. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США, экс-представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, Трамп может воспользоваться двумя опциями, если идея мирных переговоров провалится. Новоизбранный президент США может обвинить Украину в том, что Киев якобы не хочет договариваться. Ельченко считает, что Трамп не сможет этого сделать, потому что на самом высоком уровне, в том числе со стороны президента Владимира Зеленского, Украина заявляла, что готова без всяких предпосылок начать переговорный процесс.

В свою очередь российское руководство утверждает, что готово начать переговоры, только если будут выполнены требования Москвы, которые абсолютно неприемлемы для Украины. Убедившись, что с Путиным абсолютно невозможно ни о чем договариваться, Трамп может начать усиливать Украину всеми возможными видами вооружения для того, чтобы страна была способна решить эту проблему военным путем.

По мнению Ельченко, сейчас все идет к тому, что будет происходить продолжение поставок оружия Украине. При этом экс-представитель Украины при ООН уверен, что Соединенные Штаты готовы увеличить военную помощь.

Напомним, будущий спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшее время посетить ряд европейских столиц, в том числе Киев. Член команды Дональда Трампа намерен выяснить позицию стран ЕС касательно вероятности развертывания миротворческого контингента в Украине.

Ранее Келлог заявил, что Трамп действительно хочет остановить войну в Украине и он приложит для этого максимум усилий. Новый президент Соединенных Штатов даже может пригласить украинских и российских представителей на переговоры в США.

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