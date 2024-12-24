'Позиция Украины прекрасно понятна американцам': Ельченко объяснил, что стоит за планами Келлога приехать в Киев

Будущий спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшее время посетить ряд европейских столиц, в том числе Киев. Член команды Дональда Трампа намерен выяснить позицию стран ЕС касательно вероятности развертывания миротворческого контингента в Украине.

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При этом с позицией Украины команда Трампа знакома, поэтому визит Келлога в Киев может просто означать выяснение определенных технических нюансов. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США, экс-представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, главной целью европейского турне Келлога будет стремление узнать реальную позицию партнеров США в Евросоюзе насчет вопроса о привлечении военных контингентов некоторых стран НАТО. Ельченко подчеркнул, что на сегодняшний день в Вашингтоне не понимают реальную позицию ЕС, поэтому Келлог планирует визит в Великобританию, Францию, Германию, Италии и, вероятно, страны Балтии.

Также американскую сторону интересует, готовы ли будут европейские партнеры ввести миротворческие контингенты в Украину без получения согласия России. В то же время Ельченко уверен, что позиция Украины прекрасно ясна американцам. Поэтому запланированный визит Келлога в Киев может быть связан с определенными техническими нюансами, относительно которых команда Трампа хотела бы получить больше разъяснений.

В целом Ельченко высказал достаточно пессимистическое отношение к перспективам реализации переговорного процесса. По его словам, события последних дней и недель доказывают, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении огня и начале переговоров.

"Возьмем хотя бы последний обстрел Киева баллистикой, продолжение наступления на востоке Украины. То есть все это свидетельствует о том, что Россия не собирается останавливаться. Поэтому для начала Россия должна прекратить огонь на линии столкновения, но сегодня никаких оснований на это надеяться, честно говоря, я не вижу. Поэтому такие переговоры в настоящее время теоретически стали бы возможны только исключительно на условиях Путина, а на это никогда не согласятся украинское руководство и украинский народ. Поэтому, я думаю, сейчас продлится такая волокита и ряд заявлений со стороны американских чиновников", – заявил Ельченко.

Ранее Келлог сделал заявление о завершении войны в нашей стране. По его мнению, и Москва, и Киев готовы к мирным переговорам.

Напомним, Келлог заявил, что Трамп действительно хочет остановить войну в Украине и он приложит для этого максимум усилий. Новый президент Соединенных Штатов даже может пригласить украинских и российских представителей на переговоры в США.

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