В самой влиятельной венгерской газете “Magyar Nemzet", которая считается неформальным рупором орбановского режима, вышла статья “Быть венгром – это миссия, вероятно, одна из самых прекрасных миссий в мире" (Being Hungarian is a mission, world). Ее авторы Элек Николетта, Баконьи Адам, Виланд Габриэлла коллективно написали ее так, чтобы у читателя сразу же возникло стойкое чувство радости, как хорошо быть венгром, когда Венгрией почти 20 лет правит Виктор Орбан.

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На сайте венгерскоязычной газеты “Magyar Nemzet" статья подается на английском языке для того, чтобы с ней ознакомились и читатели из англоязычного мира. И начали размышлять над тем, почему это им так очень не повезло, что у них до сих пор нет своего Виктора Орбана.

Статья построена таким образом, что в ней панегирики премьеру чередуются с его высказываниями на Tranzit Festival. Подобные выступления нужны узурпатору для того, чтобы объяснить свое безальтернативное пребывание на посту премьер-министра Венгрии, без которого свою дальнейшую жизнь он просто не представляет.

Очевидно, что этот феномен европейского варианта Путина не укладывается ни в какие рамки членства Венгрии в НАТО и Европейском Союзе. Однако объединенная Европа долгое время предпочитала закрывать на это глаза ради якобы европейского единства. Не желая откровенно сказать о том, что когда Венгрией так долго управляет откровенный союзник Москвы, то не является ли теперь сам Будапешт в большей степени союзником Российской Федерации, чем Евросоюза и НАТО. Хотя, рано или поздно, на этот вопрос все равно придется отвечать.

“Magyar Nemzet" пишет: “Венграм не нужно объяснять себе, и это очень европейский феномен, когда политическая партия, имеющая большинство, руководит страной в течение длительного времени, сказал премьер-министр Венгрии на фестивале Tranzit в Тихане. Суть политики состоит в том, чтобы уметь объяснить ситуацию и побуждать к совместным действиям, сказал он на мероприятии, посвященном вопросам политической и общественной жизни".

То есть Орбан пытается объяснить венграм, что его пребывание на посту премьер-министра – это не что иное, как европейская традиция оставлять во власти политиков, которых так почему-то полюбил народ, что ни за что не желает отпускать их с насиженных годами должностей.

“Через одиннадцать лет Виктор Орбан снова принял участие в дискуссиях на фестивале Tranzit, на этот раз в Тихане. Даниэль Бохар, журналист “Мегафона" и ведущий дискуссии, поздравил премьер-министра, отметив, что в последний раз премьер-министр Орбан поделился своими мыслями на Tranzit в Кесеге в 2012 году, где он сказал, что большинство в две трети было твердым.

В связи с этим заявлением Даниэль Бохар спросил Виктора Орбана, является ли большинство в две трети гарантией национального единства Венгрии".

Здесь сразу стоит отметить, что подобная постановка вопросов очень напоминает путинский журналистский пул, когда диктатору задают удобные для него вопросы. На которые ответ заранее очевиден.

Как продолжает “Magyar Nemzet": “Виктор Орбан отметил, что вокруг вопроса о том, неестественно ли для политической партии длительное время удерживать большинство, идут достаточно содержательные дебаты, добавив, что политическое большинство не зависит прямо от качества демократии.

Рано или поздно в каждую эпоху появляется большая правящая партия. Венгрия должна противостоять очень большим силам, сказал Виктор Орбан. Люди ищут партию, которая дает им высокий шанс сделать то, что для них важно. Есть международный пример этой идеи, ХСС в Баварии, так что венграм не нужно объяснять себе, это очень европейский феномен, когда политическая партия, имеющая большинство, руководит страной в течение длительного времени".

Здесь он явно лукавит, ведь Германия, как известно, – это федеральная республика, а ХСС в Баварии, соответственно, партия, имеющая большинство только в Баварском земельном правительстве. Поэтому сравнение с Венгрией здесь совсем неуместно.

Вообще интересно было бы узнать, каким это очень большим силам должна противостоять Венгрия? Ведь сам Орбан давно уже стал политическим вассалом Кремля. Значит, что Москвы он не боится, так кого же он так опасается? Ответ здесь может быть только одним – Америки и Европейского Союза, которые несут прямую угрозу его пожизненному пребыванию в должности премьер-министра Венгрии. Это ведь вовсе не в европейских политических традициях захватить власть, и делать все для того, чтобы никогда ее больше не отдавать своим политическим оппонентам.

Собственно, это и пытается объяснить Виктор Орбан своему доверчивому электорату, чтобы они наконец поняли, что коварные враги Венгрии на Западе только о том и мечтают, чтобы тем или иным способом забрать суверенитет у его страны.

“Magyar Nemzet" продолжает обращать внимание читателей: “Говоря об оппозиции, премьер-министр Орбан отметил, что в футболе существует четкая граница между любителями и профессионалами. Есть любители, дети, и если бросить мяч, то все за ним побегут.

Для сравнения, профессионалы будут бежать к месту, где будет мяч. Это лучший способ описать разницу между нынешней правящей партией и оппозицией к ней. У правящей партии есть долгосрочный план и ее действия скоординированы, – отметил он.

В то же время каждая команда, даже та, которая играет в футбол как дети, имеет владельцев и финансистов, сказал премьер-министр Орбан, отметив, что левые представляют мировые тенденции в интеллектуальном и идеологическом плане, а также представляют основные глобальные силы в социологическом и финансовом планах".

Понятно, что таким образом Орбан развенчивает оппозицию к нему и его правящей партии “Фидес", которая якобы не профессиональна, и поэтому даже и не должна думать о том, чтобы попытаться получить большинство мест в парламенте. Да что с них взять, если у оппозиционеров, как детей в политике, нет долгосрочных планов и все их действия не скоординированы.

Премьер почти прямо намекает, что оппозиционеры не самостоятельные политики, их действия руководимы глобальными силами извне, и их якобы кто-то финансирует из-за границы. По его мнению: “Есть такие крупные финансовые группы, которые имеют четкие намерения относительно мира, Европы и нашей страны. Эти силы ищут своих агентов и находят их в венгерских левых партиях, политическое мышление которых больше сосредоточено на том, как Венгрия может стать частью великих мировых держав. Напротив правящие партии мыслят категориями национальных интересов".

За премьером получается, что где-то, кто-то, какие-то абстрактные силы только и мечтают, чтобы забрать у Венгрии ее независимость и присоединить к себе. И только премьер и партия “Фидес" являются той гарантирующей мощью, что этого никогда, ни при каких обстоятельствах не произойдет, потому что только они “мыслят категориями национальных интересов". Примитивно, популистски, но электорат в глубинке видно хорошо на все это ведется, когда постоянно голосует за тех, кто удерживает свою власть благодаря энергетическим подачкам Путина, которые Орбан так интенсивно отрабатывает на международной арене.

“Мне нравится быть в венгерском потоке, – сказал премьер-министр Орбан, – подчеркнув, что это также предполагает обязанность, которую необходимо выполнить, какой бы она ни была. Есть много способов быть венгром, но главный вопрос состоит в том, видят ли эту миссию где-нибудь. Венгерский язык, культура и история не исчезнут только в одном случае: если мы их поддержим". Он подчеркнул, добавив, что “англоязычные народы или немцы не имеют такой миссии. Венгерский язык будет существовать только тогда, когда мы его сохраним".

Здесь необходимо обратить внимание на то, что именно вживляет в мозги Виктор Орбан своим поклонникам в Венгрии и вне ее. Теперь за ним быть венгром “предусматривает обязанность, которую необходимо выполнить, какой бы она ни была". Пожалуй, это все касается и венгров, живущих за границей. А особенно венгров украинского Закарпатья, они часто тайно получают венгерское гражданство, однако держат это в большом секрете, потому что по законам Украины двойное гражданство не предусматривается.

Таким образом, венгры Румынии, Словакии, Украины и еще целого ряда стран, где есть венгерская диаспора, в первую очередь, должны чувствовать себя венграми, а уже потом гражданами тех государств, в которых они сегодня проживают. И эта их миссия должна определять их отношение к живущим с ними рядом и стране их проживания.

Затем Magyar Nemzet приводит слова Орбана, что “Власть осталась в руках левых, поскольку исторически они доминировали над основными институтами, которые могли формировать мнение людей, такими как СМИ. Правые должны продолжать бунтовать и бороться, чтобы страна не была ограблена. Это показательный пример того, что люди в англоязычном мире не только представляют свои интересы, но и утверждают, что они представляют моральное превосходство во всех вопросах, что они всегда морально правы, и что никто другой не может быть прав. Кроме того, это означает, что последняя группа состоит из плохих людей".

Для премьера-олигарха очень важно пугать населением каким-то мифическим ограблением Венгрии со стороны англоязычного мира, который, по его мнению, высокомерный, тщеславный, и еще ко всему морально неправ. Но это была только подводка, чтобы от этого плавно перейти к “украинскому вопросу", который, как мы знаем, премьер понимает очень и очень своеобразно.

“Они также сформулировали морально правильную позицию по войне в Украине", – сказал он, добавив, что политическая культура англоязычного мира остается присутствующей по сей день, и лучше всего иллюстрирует это желание “действовать как хорошие люди".

Далее Орбан привычно повторил свою постоянную мантру, что “сначала нужно прекращение огня, а затем разработка мирного плана. Он также напомнил, что после начала войны он был практически единственным лидером в Брюсселе, призвавшим к локализации войны. Европейский Союз глобализировал это, считая, что если они дадут деньги и оружие, а украинцы отдадут жизнь, россияне потерпят поражение. Однако такой стратегией победить россиян оказалось невозможно".

“Эта стратегия приведет только к дальнейшим убийствам", подчеркнув – нужен немедленный мир или новая стратегия, но ее нет. Об этом говорить запрещено, добавил он. Это мнение не представлено в западном мире, и если бы он поделился этой позицией в СМИ или на форуме, люди освистали бы и назвали его дураком".

Венгерский премьер-министр прекрасно понимает, что бы в действительности означало “прекращение огня" и “немедленный мир" для Украины. Он не так политически наивен и знает, что именно этого хочет его патрон Путин, чтобы зафиксировать все территориальные захваты России, предоставить Москве передышку, чтобы восстановить свою армию через несколько лет. А уже потом, с этих завоеванных украинских земель, начать новое наступление на Украину и уничтожить ее государственность.

И кто это сказал Виктору Орбану, что такой стратегией победить россиян оказалось невозможным. Почему он ни словом так и не обмолвился о том, что именно Россия напала на Украину? Он же не мог не слышать о мирном плане Украины, что для его реализации сначала нужен полный вывод российских террористических войск из всех украинских территорий, которые оккупировала Российская Федерация начиная с 2014 года.

То, что постоянно предлагает Украине и Западу Орбан – это не что иное, как стратегия капитуляции Украины путем реализации обманного “мирного плана". Почему бы самому премьеру не отдать Путину часть своих территорий, чтобы умиротворить российского диктатора? А если он сам не хочет этого делать, то почему он постоянно, с таким энтузиазмом, предлагает это Украине?