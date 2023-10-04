Имеем полтора года на вопросы членства в НАТО и ЕС, нужно готовиться к сложным временам. Интервью с Огрызко

Реальные перспективы членства Украины в Евросоюзе и НАТО есть. Вопрос лишь в достаточной политической воле руководства нашей страны, которое должно выполнить все требования партнеров в течение следующих полутора лет. При этом пророссийские настроения в руководстве определенных стран ЕС, в частности, в Словакии и Венгрии, не станут большим препятствием, ведь, скорее всего, принцип принятия решений в Евросоюзе будет изменен – условие единогласного голосования будет отменено.

Военная поддержка Запада не может прекратиться по одной причине: проигрыш Украины в войне будет и его глобальным проигрышем. Впрочем, нашей стране следует готовиться к сложным временам. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что союзники Украины на Западе должны "оставаться непоколебимыми" в поддержке нашей страны. "Мы не должны опускать руки сейчас", – подчеркнул он. В то же время мы видим, что начались разговоры о якобы усталости Запада от этой войны и о том, что финансовая помощь США Украине исчерпывается. Можем ли мы надеяться, что союзники Украины действительно не опустят руки и будут помогать нам до победы?

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– Думаю, вчерашний (2 октября, – Ред.) визит, пожалуй, самой мощной делегации Европейского Союза, которую только можно представить, в лице практически всех министров иностранных дел во главе с господином Боррелем, по моему мнению, и является свидетельством того, что поддержка будет. Поддержка не закончится по одной простой причине – это будет означать поражение Запада в целом.

Не думаю, что Запад сейчас может пойти на это, потому что это будет означать его глобальный провал. А это, думаю, не входит в план даже самых радикальных сил, которые, к сожалению, есть и в Евросоюзе, и в Соединенных Штатах Америки.

– Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня не ведется никаких дискуссий с Евросоюзом по поводу ограниченного формата членства. В то же время известно, что Франция и Германия предлагают альтернативный план членства, основанный на "концентрических кругах". Мы также видим, что на выборах в Словакии победила пророссийская партия Smer во главе с Робертом Фицо, также не стоит забывать о Викторе Орбане в Венгрии. По вашим оценкам, как это может повлиять на наши перспективы членства в ЕС?

– О том, что Европейский Союз должен быть реформирован в известной степени, говорят уже не первый день и не первый месяц. Поскольку нынешний способ принятия решений в Европейском Союзе если не исчерпал себя, то исчерпывает. Об этом не говорит только ленивый. Следовательно, нужно будет принимать какое-либо решение о том, как действовать дальше. И это решение будет непростым.

Оно будет состоять в том, что в ЕС, скорее всего, откажутся от единодушного голосования. Потому что то, что в прямом смысле вытворяет Орбан, подрывает саму сущность Европейского Союза.

Потому, безусловно, изменения будут. Но это вовсе не означает, что мы должны соглашаться на какой-то второстепенный, третьестепенный вариант членства, потому что такое оно нам в принципе и не нужно. Мы должны быть полноправным членом. Об этом, собственно, и заявил Кулеба, в чем я его абсолютно поддерживаю. Эрзац-членство (от немецкого Ersatz, имитация, замена – Ред.) нам не нужно.

Что касается возрастающих угроз – это правда. Мы видим по тому, что произошло в Словакии, где, к величайшему сожалению, популист Фицо делает свое дело, и делает его с точки зрения популиста успешно. Как видите, за него проголосовала почти четверть всех избирателей. Это грустно. Это свидетельствует о том, что популизм, особенно в этих постсоциалистических странах, является довольно заметным явлением. К сожалению, это влияет на расклад политических сил.

Хотя, я бы сейчас не делал слишком драматических выводов. Потому что предстоят еще переговоры о формировании коалиции. Возможно, Фицо захочет быть премьером, если ему удастся договориться с другими, а может, нет. Этот вопрос открыт.

Но в том, что нам нужно готовиться к более сложным временам, у меня нет никаких сомнений. Это так. Мы должны быть готовы к этому. Но это вовсе не означает, что мы должны соглашаться на какие-то эрзацы и думать, что нужно принимать что-нибудь, что нам предложат. Нет. Мы уже перешли из объектности в субъектность в международных отношениях в прямом смысле этого слова, и поэтому нужно требовать то, что нам нужно, что соответствует нашим национальным интересам.

– По вашему мнению, что является наиболее реальной перспективой для Украины – членство в ЕС или в НАТО? Могут ли эти процессы идти параллельно? Должны ли они идти параллельно?

– Они должны идти параллельно, потому что членство в НАТО – это в известной степени выполнение тех требований, которые нам предъявляют в Европейском Союзе. Конечно, для членства в НАТО у нас сейчас больше возможностей, потому что наши Вооруженные Силы в той или иной степени отвечают критериям Альянса.

Конечно, нужно доводить все до путя, но есть позитив – это уже близко. Однако мы должны помнить о "письме счастья", которое нам прислали и которое четко и ясно говорит о том, что нам нужно сделать, причем быстро.

Нам прописали полтора года. Если за это время все произойдет, тогда любой из тех, кто рассказывает, что мы не готовы, должен будет на этом, как говорится, закрыть рот и больше на эту тему не рассуждать.

Итак, перспективы есть. Но в данном случае главное только одно – воля политического руководства Украины. Если оно реально хочет, чтобы Украина была в ЕС и НАТО, за эти полтора года нужно это сделать. Вот, собственно, и все.

– Тот же британский министр Шаппс заявил о том, что Путин сегодня не может выиграть войну против Украины, но в то же время не может найти способ выйти из нее. Считаете ли вы, что российский диктатор оказался в тупике? Какие здесь возможны варианты?

– Вариант здесь может быть только один. Он называется: "Генерал Залужный и героические Вооруженные Силы Украины". Больше вариантов нет.