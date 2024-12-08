'Украинцы больше всех хотят мира': Зеленский рассказал подробности своей встречи с Трампом

Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах своей встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Глава государства заявил, что обсудил с американским политиком важные вещи на поле боя в Украине и глобальной ситуации.

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Также президент в ходе встречи отметил, что украинцам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат через несколько лет. Об этом Зеленский сообщил у себя в Telegram.

По словам президента, послевоенный мир должен быть устойчивый и не позволять Москве совершать новую агрессию против нашей страны. При этом Зеленский отметил, что кроме Украины сейчас Россия пытается подчинить Грузию после нескольких войн против этой страны. Также РФ пытается оставить в своей сфере влияния Молдову, Сирию и даже страны Африки.

"Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира. Украинцы больше всех хотят мира. Россия принесла войну нашей земле. И именно Россия больше всех хочет сорвать мир", – отметил президент Украины.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет заключить соглашение со страной-агрессором Россией. Войну он назвал "безумием", которое Киев стремится остановить.

Ранее сообщалось, что члены команды избранного президента США Дональда Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению российско-украинской войны. Основная масса идей связана с территориальными потерями Украины в пользу страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-посол США в Украине Джон Хербст убежден, что команда Трампа, инаугурация которого намечена на 20 января, теоретически способна генерировать идеи для мира в Украине.

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