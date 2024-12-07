'Перед нами много вызовов': Макрон прокомментировал встречу с Зеленским и Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Украиной и США для обеспечения мира и стабильности в мире.

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Такое заявление он сделал после встречи в Париже в контексте восстановления собора Нотр-Дам. Об этом он написал в соцсети Х.

"США, Украина и Франция. Итого в этот исторический день. Собрались по поводу открытия Нотр-Дама. Давайте продолжать наши совместные усилия для мира и безопасности", – написал он.

Владимир Зеленский после встречи подчеркнул, что имел место "хороший и плодотворный разговор".

Эммануэль Макрон также заявил, что он "гордится дружбой между Соединенными Штатами Америки и Францией" и готов ко многим "вызовам", с которыми "придется столкнуться вместе" в будущем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Он охарактеризовал ее как продуктивную, выразив благодарность обоим лидерам за обсуждение ключевых вопросов, связанных с войной и будущим Украины.

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