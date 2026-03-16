'Опасный прецедент': Каллас раскритиковала смягчение США санкций в отношении России. Видео

В Европейском Союзе обеспокоены тем, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может отвлечь международное внимание от войны России против Украины. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас считает, что любое ослабление санкций против российской нефти или перебои с поставками энергоносителей способны дать Москве дополнительные ресурсы на ведение войны.

Об этом Кая Каллас заявила в комментарии для The Associated Press. Представительница ЕС отметила о влиянии событий на Ближнем Востоке на войну России против Украины.

Европа не должна терять фокус на поддержке Украины, даже на фоне новых кризисов в мире. Сейчас экономическое давление на Россию должно сохраняться или усиливаться, ведь именно ограничение доходов от энергоресурсов является одним из ключевых инструментов сдерживания российской агрессии.

Особое беспокойство в ЕС вызывают сигналы о возможном смягчении санкций в отношении российской нефти со стороны США. Каллас прокомментировала это как шаг, который может стать опасным прецедентом, поскольку Россия получит больше доходов, которые могут быть направлены на финансирование войны.

Кроме того, она обратила внимание на риски для мирового энергетического рынка в случае закрытия Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Ведь подобный сценарий приведет к росту цен на энергоносители, что также может сыграть в пользу России.

"Конечно, важно, чтобы внимание к Ближнему Востоку не отвлекало внимания от Украины, чтобы напряжение там не угасло. Мы считаем, что смягчение санкций в отношении российской нефти со стороны США является опасным прецедентом, поскольку сейчас нам нужно, чтобы у них было меньше денег на ведение войны, а не больше. И, конечно, закрытие Ормузского пролива также выгодно России для финансирования этой войны. Поэтому нам, безусловно, нужно делать больше в этом направлении", – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США ослабили санкции против российской нефти не навсегда. Как только ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, ограничения против экспорта энергоресурсов РФ вернутся в полном объеме.

