Блог | Роман Бессмертный: Опасная ось Минск-Москва-Тегеран. Ситуация внутри Беларуси усугубляется

Білорусь усе більше і більше перетворюється на полігон (тренувальний, збройний) московського фюрера. Білорусь усе більше і більше перетворюється на майданчик, що насичується озброєннями, де зброя транспортується, ремонтується, переправляється, виробляється і так далі, пише Роман Безсмертний для nv.ua.

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Найгірше те, що у всіх цих діях проглядаються дві речі.

Перша — підготовка відповідного потенціалу кадрів, військ для війни Росії проти України.

Друга — формування власного потенціалу для того, щоб здійснювати операції проти сусідніх держав.

Віденська конвенція про дипломатичні відносини, віденська конвенція про консульські відносини, конвенція про міжнародні договори свідчать про те, що при виникненні ознак загрози дипломатичний корпус має вжити заходів для евакуації людей, навіть частково персоналу (все це ретельно розписано) для того, щоб не піддавати потенційній загрозі громадян.

Очевидно, що інформаційне нагнітання і відповідні дії можна і треба трактувати як ознаки загрози. Тому зроблені відповідні заяви.

Лишалося зовсім небагато співробітників. Бо з 2014 року з Білорусі щороку виїздила частина дипломатичного корпусу, особливо це стосувалося дітей, жінок — сімей дипломатів.

Чому рішення ухвалено вчергове? Бо напруга наростає.

Ймовірність використання території Білорусі як майданчика для атаки не тільки проти України, а й проти Балтійських держав і Польщі — наростає (наголошую на цьому). Це відстежується, тому зрозуміло, що ухвалюються такі рішення.

Водночас, це означає, що дипломатичні представництва переходять на інші способи роботи. Там залишається оперативний потенціал кадровий, який продовжує роботу.

Який може бути розвиток далі? Аж до розриву дипломатичних відносин. Я прогнозую, що збереження нинішньої динаміки призведе до того, що цілий ряд держав підуть на розрив дипломатичних відносин із Мінськом.

Мінськ не просто став сателітом. Він стає одним із фундаторів агресивної осі Мінськ-Москва-Тегеран. Особливо, коли Білорусь почала використовуватися як транзит поставок безпілотників, боєприпасів з Ірану до Москви, то стало очевидним, що напруга наростає і необхідно думати про персонал посольств, про людей, які там перебувають.

Ось візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто якось інформаційно потряс Мінськ. Бо це — унікальне явище, коли приїздить міністр закордонних справ країни Євросоюзу у Мінськ. Хоча інформаційні повідомлення, що він там приїхав говорити про переговори, — це все пусте. Він приїхав вирішувати прості питання, які пов’язані із забезпеченням пально-мастильними матеріалами, бо у світлі нафтових процесів, що розвиваються, є проблеми. І друге питання — це енергетичне підживлення, бо Мінськ пропонує по демпінгових цінах електроенергію. Але як вони її доставлятимуть? Ну хіба що на певний компроміс підуть поляки (що траплялося). До речі, тут проглядається і певний наш інтерес. Бо проблема із енергозабезпеченням теж стосується нас.

Треба, щоб люди об'єктивно оцінювали ситуацію щодо загрози наступу взагалі.

Думаю, до появи зеленого листя навесні очікувати серйозних речей з точки зору дій наземних сил не слід. Після цього з’являться диверсійні групи. Ракетні обстріли триватимуть, хоча робитимуться рідше. Бо не тільки розмови ведуть про будівництво заводів на території путінського рейху, але і збільшується зараз випуск подібних одиниць безпілотників у Ірані. Після бомбардувань, які були здійснені Ізраїлем два тижні тому, ці заводи прискорено відновлюються для того, щоб виконати контракти з постачання ракет, в тому числі, достатньо потужних, для Росії.