'Они зарабатывают деньги': Зеленский сказал, устраивает ли его вариант выхода США из мирных переговоров

Украину не устроит вариант, при котором Соединенные Штаты выходят из переговорного процесса, даже если поставки вооружения по программе PURL сохранятся, потому что Вашингтон играет ключевую роль в давлении на Россию и системе гарантий безопасности.

Об этом президента Владимира Зеленского спросили журналисты в чате пресс-службы ОПУ, и он отметил, что такая модель не является приемлемой для Украины и ее партнеров. Он записал аудиоответ в рабочем чате пресс-службы Офиса президента в WhatsApp.

Журналисты, в частности с Радио Свобода, поинтересовались, может ли Украину и европейцев удовлетворить модель, при которой США устраняются от переговоров, но оставляют PURL. В ответ Зеленский подчеркнул: "Я считаю, не устраивает. Надо бороться за Соединенные Штаты Америки, чтобы они продолжили помогать, продолжили поддержать, продолжили давление на Россию и для нас важны гарантии безопасности".

Поддержка партнеров

В этой части разговора президент объяснил, что даже в условиях активности европейских стран США остаются ключевым участником глобального давления на Россию. Он отметил, что PURL открывает возможность закупать вооружение, которого у Европы нет, и это одна из причин, почему участие Вашингтона трудно заменить. Зеленский подчеркнул, что программа действует, позволяя Украине покупать прежде всего средства ПВО, и это, как он сказал, "важно".

Он добавил, что США, по его мнению, будут открытыми к продолжению PURL.

"Надо бороться за Соединенные Штаты Америки, чтобы они продолжили помогать, продолжили поддержать, продолжили давление на Россию и для нас важны гарантии безопасности.... Все равно, европейцы сильные наши партнеры, но PURL – это возможность покупать в Америке именно то оружие, которого у европейцев, к сожалению, нет. И поэтому мы должны это продолжать в любом случае. ".

Финансовые потребности года

Президента отдельно спрашивали и о том, как обеспечить стабильное финансирование PURL в 2025 году. Здесь он перешел к конкретным цифрам: Украине необходимо около 15 миллиардов евро в год, и в настоящее время дефицит составляет около 800 миллионов евро в год. Ранее нехватка была еще больше – полтора миллиарда – но часть удалось закрыть благодаря решению Нидерландов.

Во время встреч лидеров ЕС премьер-министр Нидерландов Марк Рютте напомнил о необходимости искать дополнительные средства, и именно после этого Гаага решила выделить 700 миллионов. Зеленский отдельно поблагодарил и самого Рютте, и Дика Схофа, подчеркнув, что такое решение позволяет двигаться дальше.

Как он выразился, Украина продолжает рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, в то же время работая со всеми партнерами для наполнения программы.

Закупки и приоритеты

Первыми позициями в рамках PURL остаются системы противовоздушной обороны – это то вооружение, которое Украина покупает в США прежде всего. Программа позволяет получать необходимые средства быстрее, чем это обычно возможно в стандартных оборонных контрактах, и именно поэтому ее роль так заметна. В то же время Украина ежемесячно уточняет потребности, исходя из интенсивности российских ударов и ситуации на фронте. По словам Зеленского, даже в условиях возможного пересмотра участия США в переговорах страна будет стремиться удержать стабильный канал поставок.

Из его ответа следовало, что формальное устранение США от политической части процесса может серьезно повлиять на атмосферу международного давления, но не должно остановить оборонные закупки. Он подчеркнул: нужно продолжать и дипломатические усилия, и поиск финансирования, и сотрудничество с партнерами, которые уже поддержали PURL дополнительными взносами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по данным Bloomberg, лидеры ЕС уговаривают Зеленского не сдавать России Донбасс. Однако вывод украинских войск из неоккупированной части Донецкой области остается одним из ключевых требований РФ, наравне с запретом на вступление в НАТО и попытками ограничить численность ВСУ и их вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский уже говорил о том, что у Вашингтона, Киева и Москвы разное видение будущего Донбасса. Украинский лидер подчеркнул, что мирная инициатива при посредничестве США требует дальнейшего обсуждения из-за "чувствительных вопросов" (в частности, это гарантии безопасности и контроль над восточными регионами).

