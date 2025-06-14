'Они точно умерли не от коронавируса': Трамп заявил, что иранцы, с которыми он вел переговоры, мертвы

Израильские удары по Ирану 13 июня ликвидировали переговорщиков Тегерана, с которыми представители Вашингтона пытались достичь новой ядерной сделки. Об этом заявил президент Дональд Трамп, с сарказмом пошутив, что их убил "не грипп и не коронавирус".

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Об этом сообщила корреспондент CNN Дана Бэш, которая разговаривала с главой Белого дома. Она сама процитировала американского президента, пересказав то, что он говорил (видео- или аудиозаписи голоса Трампа нет).

По словам журналистки, президент сообщил: "Люди, с которыми я имел дело, мертвы".

Бэш переспросила Трампа: "Вы хотите сказать, что Израиль убил людей, с которыми вы вели переговоры?"

На это он ответил: "Ну, они точно умерли не от гриппа и не от коронавируса". Конкретных имен президент США не назвал.

Отметим, что в результате ударов по Ирану в ночь на 13 июня ликвидированы:

– командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде и другие высокопоставленные командиры ВВС (в частности подразделений беспилотников и ПВО). Атака произошла, когда они встретились в подземном командном центре после начала израильской операции, чтобы подготовить ответный удар Ирана;

– глава КСИР генерал-майор Хоссейн Салами;

– начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери;

– глава Центрального штаба Хатам-аль-Анбия (также известного как Чрезвычайное командование) генерал-майор Голям Али Рашид.

Как писал OBOZ.UA, в рамках операции "Восходящий лев" Израиль атаковал ядерные объекты и военные цели на территории Исламской Республики Иран, военных топ-командиров, а также ученых-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Иерусалиму. Позже Иран запустил "Шахеды", все они, предварительно, были перехвачены израильскими силами ПВО.

Вечером ЦАХАЛ нанес новые удары по противнику. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо; атака произошла и по ядерному объекту в районе Исфахана.

За несколько минут до 21:00 по всему Израилю прозвучала воздушная тревога: Тегеран ответил Иерусалиму ракетами. По данным СМИ, отбивать удар израильским военными помогали США. В тот раз ракет было менее 100, заявили в ЦАХАЛ, но признали, что было и несколько прилетов.

Около 01:00 субботы, 14 июня, Иран начал новый обстрел израильской территории.

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