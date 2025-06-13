'Достигли точки невозврата': глава Генштаба Израиля объяснил, почему была начата масштабная атака на Иран

Израиль начал атаковать ядерные объекты и вооруженные силы Ирана, потому что ситуация "достигла точки невозврата". В ЦАХАЛ подчеркнули, что Иран создавал свое ядерное оружие для уничтожения Израиля, поэтому у государства "нет выбора" и времени на ожидание.

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Об этом заявил начальник штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Его заявление было опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"Мы перешли в наступление, потому что пришло время, мы достигли точки невозврата. Мы не можем ждать другого времени, чтобы действовать, у нас нет выбора. История, как далекая, так и недавняя, научила нас, что перед лицом амбиций уничтожить нас мы не должны склонять головы, и поэтому мы боремся за сохранение нашего существования. Свобода дана тем, кто готов бороться за нее", – заявил генерал-лейтенант израильской армии

В ЦАХАЛ также обнародовали "иранский план уничтожения Израиля", в рамках которого Тегеран занимался разработкой ядерного оружия, передовых ракет и боеголовок большой дальности, а также финансированием "террористических марионеток" и осуществляемых ими атак по всему Ближнему Востоку. Об этом свидетельствуют данные израильской разведки.

"Параллельно с усилиями иранского режима по получению ядерного оружия, режим занимается производством десятков тысяч ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также продвижением планов комбинированного наземного нападения с нескольких театров военных действий одновременно. Многие материалы, изъятые во время войны, свидетельствуют о координации действий между иранским режимом и руководством ХАМАС и Хезболлы, даже после 7 октября, когда режим планирует их перевооружить. Государство Израиль не имеет выбора – Армия обороны Израиля обязана действовать для защиты граждан Израиля, и мы будем продолжать это делать", – говорится в заявлении разведывательного управления ЦАХАЛ.

Угрозу со стороны Ирана в Израиле считают "экзистенциальной".

"Как вы знаете, мы начинаем кампанию, которая является не что иное, как экзистенциальной кампанией, против врага, который стремится нас уничтожить, который развивает ядерный потенциал и достигает в этом быстрого прогресса, который разрабатывает возможности обычного оружия в очень, очень больших количествах. Мы хотим подорвать это, сорвать и устранить эту угрозу", – заявил, обращаясь к подчиненным перед началом атаки руководитель Управления разведки ЦАХАЛ Шломи Биндер.

А начальник Генштаба израильской армии пообещал, что каждый, кто попытается выступить против Израиля, "заплатит высокую цену".

"Предупреждаю, каждый, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену. Мы идем в бой вместе с одной целью – принести более безопасное будущее государству Израиль и его гражданам. С верой, вместе и совместными усилиями мы победим", - сказал Замир.

Напомним, еще ночью 13 июня сообщалось, что Израиль готов атаковать Иран в ближайшие дни, если Тегеран и Вашингтон не договорятся о ядерной сделке – а уже утром стало известно, что атака была осуществлена.

Как сообщается, израильская авиация осуществила несколько волн масштабных ударов по Ирану: в ряде городов раздавались взрывы, после появилась информация о вероятной гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и ключевых для иранской ядерной программы ученых. Также заявлено уничтожение важных для Тегерана ядерных объектов.

После атаки из-за угрозы возможных ракетных и беспилотных атак в ответ в Израиле объявили чрезвычайное положение.

Иран действительно пригрозил Израилю ответом и запустил "Шахеды". Все они, как сообщается, были перехвачены.

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