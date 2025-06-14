Иран выпустил по Израилю менее 100 ракет в две очереди, большинство перехватила ПВО – ЦАХАЛ

Вечером 13 июня Иран запустил по Израилю два залпа ракет класса "земля-земля", всего – менее 100 целей. Большинство перехватили системы противовоздушной обороны.

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Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля, генерал-майора Эффи Дефрин. Пресс-служба ЦАХАЛа процитировала его на своем Telegram-канале.

Дефрин признал, что произошло несколько попаданий в здания, в некоторых случаях речь идет об обломках в результате перехвата.

Военный обратился к жителям Израиля, напомнив о необходимости соблюдения правил безопасности и реагирования на сирены. "Ваша ответственность на внутреннем фронте спасает жизни", – сказал он.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что Израиль начал свою операцию "Восходящий лев", чтобы устранить иранскую угрозу.

"Мы не позволим Ирану усилиться и производить такое количество ракет, которое может представлять экзистенциальную угрозу для государства Израиль. Пожалуйста, продолжайте следовать инструкциям Командования тыла – они спасают жизни. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть: не сообщайте места попаданий; противник отслеживает такие кадры, чтобы улучшить свое нацеливание", – призвал он гражданских.

Дефрин сказал, что существует угроза новых обстрелов со стороны Ирана. Израильское командование "продолжает руководить операцией, проводить оценку ситуации и готовиться к тому, что нас ждет впереди".

"Могут произойти дальнейшие перехваты, и мы принимаем меры для устранения этой угрозы. Сохраняйте спокойствие – вместе мы с этим справимся", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль атаковал ядерные объекты и военные цели на территории Исламской Республики Иран. Был ликвидирован ряд топ-командиров, а также ученых-ядерщиков.

– Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Иерусалиму. Позже Иран запустил "Шахеды", все они, предварительно, были перехвачены израильскими силами ПВО.

– Вечером ЦАХАЛ нанес новые удары по противнику. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо; атака произошла и по ядерному объекту в районе Исфахана.

– За несколько минут до 21:00 по всему Израилю прозвучала воздушная тревога: Тегеран ответил Иерусалиму ракетами. По данным СМИ, отбивать удар израильским военными помогали США.

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