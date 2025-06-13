Иран пригрозил Израилю ответом после ударов по ядерным объектам: в ООН заявили, что обеспокоены эскалацией

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отреагировал на операцию Израиля против ядерной программы страны. В частности заявил, что Тель-Авив "должен быть готов к суровому наказанию" в ответ на масштабные удары.

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В эфире государственного телевидения он пригрозил: "Сильная рука Исламской Республики не отпустит их". Об этом информирует The New York Times.

Хименеи подтвердил, что в результате нескольких волн израильских авиаударов по ядерным и военным объектам был убит ряд высокопоставленных иранских военных командиров и ученых-ядерщиков.

В своем заявлении он не упомянул Соединенные Штаты, президент которых Дональд Трамп накануне предупреждал о "вполне вероятной" атаке Израиля и уверял, что Иран может избежать этого, если "пойдет на большие уступки в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе".

На фоне ситуации в регионе, израильская авиакомпания El Al заявила, что приостановила все свои полеты из-за текущих событий в сфере безопасности и в соответствии с директивами госорганов безопасности и авиации относительно закрытия воздушного пространства страны.

В связи с чрезвычайным положением по всему Израилю общественный транспорт будет работать в очень ограниченном режиме.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен ударами Израиля по ядерным объектам Ирана и осуждает "любую военную эскалацию на Ближнем Востоке". Он призвал страны к "максимальной сдержанности" и избежать обострения конфликта в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 12 июня западные СМИ заявили, что Израиль может нанести удар по Ирану в ближайшие дни, в частности 15 июня, если Тегеран не согласится на предложение Вашингтона по новой ядерной сделке. Речь идет об отказе страны прекратить производство обогащенного урана, который может быть использован для создания ядерного оружия.

Уже в ночь на 13 июня израильская авиация осуществила несколько волн масштабных ударов по Ирану: в ряде городов раздавались взрывы, после появилась информация о вероятной гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Из-за угрозы возможных ракетных и беспилотных атак в ответ в Израиле объявили чрезвычайное положение.

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