США помогают Израилю перехватывать иранские ракеты – Axios

В ходе контрудара Ирана по Израилю вечером 13 июня США помогали своему союзнику перехватывать иранские баллистические ракеты. Предварительно, Тегеран запустил менее 100 ракет по трем направлениям; прилеты были в центре Тель-Авива.

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Об этом заявило издание Axios со ссылкой на неназванный источник. Отметим, что ответная атака началась через 18 часов после того, как Израиль успешно атаковал ряд военных и ядерных объектов на территории Исламской Республики, а также ликвидировал нескольких военных топ-командиров и ученых-ядерщиков.

Незадолго до ракетного обстрела израильской территории верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что его вооруженные силы оставят Израиль "беспомощным". Мол, ответ не будет "полумерой", и иранский народ "не допустит, чтобы кровь его дорогих мучеников осталась неотомщенной".

Под вечер пятницы Иерусалим нанес новые удары по противнику. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо; атака произошла и по ядерному объекту в районе Исфахана.

Сирены в Израиле прозвучали за несколько минут до 21:00. После обстрела израильские службы экстренной помощи сообщили о 21 раненом (один в тяжелом состоянии и один в среднем). Согласно обновленной информации по состоянию на полночь, есть более 40 раненых (двое в критическом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести).

Как ранее писал OBOZ.UA, Соединенные Штаты начали перемещать военные ресурсы на Ближний Восток в ответ на эскалацию между Израилем и Ираном и потенциальную угрозу для американских военных. В регион уже направили эсминцы и готовят дополнительные силы.

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