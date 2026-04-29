'Они потерпели поражение в военном плане': Трамп после разговора с Путиным перепутал Иран с Украиной. Видео

В среду, 29 апреля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После него американский лидер заявил, что Украина якобы потерпела поражение в военном плане, но имел в виду Иран.

Об этом Трамп сказал, общаясь с медиа в Белом доме. У него спросили, какая война закончится первой – в Иране или Украине.

"Это интересный вопрос. Знаете, учитывая ваши слова, это очень интересно. Какая война закончится первой? Я не знаю. Возможно, у них похожий график. Я думаю, что Украина потерпела военное поражение. Вы бы этого не узнали, читая фейковые новости, но с военной точки зрения, посмотрите, их флот... У них было 159 кораблей. Сейчас каждый корабль под водой", – ответил Трамп.

Слова Трампа о кораблях касаются именно Ирана. Президент США уже говорил о том, что иранские военные корабли, все 159 из них, сейчас находятся на дне моря.

"Я отдал приказ ВМС США обстреливать и уничтожать любые суда, пусть даже самые маленькие из них (ведь ВСЕ их военные корабли, а это 159 единиц, лежат на дне моря!), которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний", – написал Трамп на прошлой неделе.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 апреля российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Разговор длился полтора часа.

Путин отметил, что Россия готова к временному прекращению огня на время так называемого Дня победы. Трамп, со своей стороны, поддержал предложение.

