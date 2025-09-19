Угрозу от РФ нередко "немного преувеличивают". Война Российской Федерации против Украины продемонстрировала слабость россиян, ведь оккупационная армия не достигла значительных успехов на поле боя.

Такое мнение озвучил Мэттью Уитакер, посол Соединенных Штатов Америки при НАТО. Он высказался о ситуации в эфире Fox News 19 сентября.

"Знаете, я думаю, что российская угроза иногда немного преувеличена. Они не имели большого успеха. И, как вы отметили, Украина фактически вернула себе территорию. Знаете, для меня это указывает на слабость России", – сказал он.

Уитакер считает, что государству-агрессору будет непросто продолжать войну. "По мере того, как их экономика продолжает падать, я думаю, что продолжение этой войны будет для них тяжелым", – заметил посол, имея в виду россиян.

РФ готовится к продолжению агрессии

Институт изучения войны ранее заявил, что Кремль продолжает посылать сигналы о неготовности идти на окончание войны. Участие в добропорядочных переговорах Москву не интересует, российский диктатор Владимир Путин и его окружение настроены затягивать боевые действия для достижения своих первоначальных максималистских целей, отметили аналитики.

В The Wall Street Journal указали на то, что войска Российской Федерации значительно усилили обстрелы Украины с тех пор, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, игнорируя его призывы к миру.

Пресс-секретарь кремлевского главы Дмитрий Песков недавно обвинил Киев в "торможении" переговоров. Мол, призывы украинской стороны к немедленной встрече на уровне лидеров "направлены на эмоциональный эффект".

Как писал OBOZ.UA:

– Глава MI6 Ричард Мур, который вскоре покидает пост, высказал жесткий прогноз относительно намерений России. Он не видит никаких признаков заинтересованности Путина в мирном урегулировании, кроме условной капитуляции Украины.

– 19 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что прямых переговоров с РФ о завершении войны пока нет. Сейчас обсуждаются только гуманитарные вопросы, в частности обмены военнопленными.

