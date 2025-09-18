Кремль дал 'сигнал' о мирных переговорах: в ISW оценили, готова ли Россия на прекращение войны

Кремль продолжает посылать сигналы о том, что Россия не готова идти на завершение войны. Участие в добропорядочных переговорах о мире в Украине Москву не интересует, российский диктатор Владимир Путин и его окружение настроены затягивать боевые действия для достижения своих первоначальных максималистских целей.

Очередное заявление, которое это засвидетельствовало, сделал бессменный российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Слова соратника Путина проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Заявление Лаврова: какой сигнал послал через него Кремль

Очередное выступление Лаврова 17 сентября аналитики трактовали как публичный сигнал о нежелании Кремля участвовать в любых переговорах по завершению войны, если речь не идет о полной капитуляции Украины.

В частности, глава российского МИД вспомнил об "обмене территориями" – и заявил, что он "не остановит" российско-украинскую войну. Таким образом Лавров фактически опроверг недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что установление мира между Украиной и Россией потребует "обмена землями".

Нанес Лавров Трампу и еще один "удар", заявив, что попытки "соблазнить" Путина восстановлением торговли между США и Россией также не положат конец агрессии РФ.

Не удержался глава МИД РФ и от угроз Западу. По словам Лаврова, Россия будет рассматривать любые европейские силы, развернутые в послевоенной Украине, как "законные военные цели". До него с аналогичными заявлениями в последние недели выступил целый ряд российских высокопоставленных чиновников. Кремль продолжает отвергать послевоенные гарантии безопасности Запада для Украины и пытается угрозами агрессии помешать развертыванию западных контингентов на украинской земле.

Напоследок Лавров повторил давние требования Кремля: любое будущее мирное урегулирование, мол, должно устранить "коренные причины" российской агрессии. Их кремлевские чиновники неоднократно определяли как якобы дискриминацию Украиной русскоязычного населения и расширение НАТО, выдвигая и к стране, на которую Россия напала, и к Североатлантическому альянсу целый ряд требований.

"Кремль часто использовал эту фразу о "коренных причинах", чтобы добиться смены нынешней украинской власти на подконтрольное Москве марионеточное правительство, а также обязательства Украины соблюдать нейтралитет и отмены политики открытых дверей НАТО", – напомнили в ISW.

"Закрепить" сигнал, посланный Лавровым, Кремль выдвинул спикера российского диктатора Дмитрия Пескова. Тот в четверг выдал привычный набор пустых фраз о том, что Россия якобы остается открытой к переговорному процессу и что "желательным решением" для РФ является политическое и дипломатическое урегулирование.

"ISW продолжает оценивать, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах, которые потребуют от нее уступок, и готова затягивать войну, чтобы достичь своих первоначальных, максималистских военных требований на поле боя", – резюмировали аналитики.

