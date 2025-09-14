С момента инаугурации Трампа Россия резко усилила авиаудары по Украине, – WSJ

Войска Российской Федерации значительно усилили обстрелы Украины с тех пор, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, игнорируя его призывы к миру. Самые интенсивные воздушные атаки пришлись на лето 2025 года.

Об этом заявило The Wall Street Journal. В издании отметили, что рост количества ударов отражает наращивание производства беспилотников в РФ, а также открыто заявленную решимость диктатора Владимира Путина достичь целей "СВО" военным путем.

Россия хочет продемонстрировать, что имеет способы эскалации войны

Во время масштабных атак украинское небо заполняли сотни дронов-камикадзе, часть из них окружала города и роилась возле своих целей, пока БПЛА-имитаторы сковывали украинскую ПВО. "Хотя уровень перехвата оставался относительно стабильным, большее количество запущенных беспилотников означало больший ущерб", – сказано в статье.

В WSJ также заметили закономерность: агрессор часто усиливал обстрелы сразу после переговоров, встреч или телефонных звонков между представителями США, Украины и России.

"Это часть более масштабной когнитивной войны, в рамках которой Россия стремится посеять разногласия в Соединенных Штатах и ​​среди наших зарубежных партнеров, подавая противоречивые сигналы относительно их заинтересованности в заключении мирного соглашения", – объяснил Дэниел Мили, аналитик американского Института изучения войны.

Например, атаки интенсифицировались в начале июля после телефонного разговора Трампа и Путина. Менее чем через неделю после этой беседы и через несколько часов после того, как президент США раскритиковал главу Кремля за то, что тот "говорит много чепухи", россияне осуществили самую масштабную – на тот момент – комбинированную атаку, запустив 728 дронов и 13 ракет.

Подготовка личной встречи Трампа и Путина на Аляске в середине августа принесла Украине двухнедельное затишье. Однако этот период позволил оккупантам накопить ударные беспилотники для бомбардировок, которые возобновились с большей силой сразу после саммита.

Обстрел Киева в конце августа стал самым кровопролитным для столицы за время полномасштабного вторжения. Тогда погибли 18 человек, а также были повреждены офисы British Council и Представительства Европейского Союза в Украине.

Во время очередной крупной эскалации российские удары повредили правительственные здания в центре Киева.

"Россия по-прежнему хочет продемонстрировать Украине и Западу, что у нее есть способы эскалации этой войны", – сказал Фабиан Хоффман, эксперт по ракетам из Университета Осло.

Гражданское население Украины приняло на себя основной удар российских авиаударов. С момента вступления Трампа в должность и начала весенне-летних бомбардировок украинцы пережили три самых смертоносных месяца обстрелов, согласно данным, собранным американской некоммерческой службой мониторинга Armed Conflict Location and Event Data.

"Российские удары по всей стране разрушают дома, погребая жителей под завалами", – заявили в WSJ.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что на вражеские обстрелы нужно отвечать зеркально – дальнобойными ударами по территории противника. "У нас есть свои дальнобойные возможности – у нас не хватает денег. Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они найдут другое оружие", – отметил он.

