Умеров ответил, ведут ли Украина и Россия переговоры о прекращении войны. Видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что прямых переговоров с Россией по завершению войны пока нет. Он пояснил, что сейчас обсуждаются только гуманитарные вопросы.

В частности речь идет об освобождении украинских военнопленных. Об этом Умеров рассказал в интервью CNN.

"Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных", – сказал он.

В то же время глава СНБО отметил, что на политическом уровне продолжаются консультации с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время визита в Вашингтон была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч, которые могут стать следующим шагом в дипломатическом процессе.

"Итак, на этом этапе, думаю, мы ждем, когда состоятся трехсторонние, двусторонние встречи", – добавил он.

Стоит отметить, что глава MI6 Ричард Мур, который вскоре покидает пост, высказал жесткий прогноз относительно намерений Кремля относительно мирных переговоров с Украиной. Он заявил, что не видит никаких признаков того, что президент России Владимир Путин заинтересован в мирном урегулировании, кроме условной капитуляции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль продолжает посылать сигналы о том, что Россия не готова идти на завершение войны. Участие в добропорядочных переговорах о мире в Украине Москву не интересует, российский диктатор Владимир Путин и его окружение настроены затягивать боевые действия для достижения своих первоначальных максималистских целей. ISW продолжает оценивать, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах, которые потребуют от нее уступок, и готова затягивать войну, чтобы достичь своих первоначальных, максималистских военных требований на поле боя.

