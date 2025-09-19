'Путин недооценил украинцев': глава MI6 спрогнозировал, готов ли Кремль пойти на мир

Глава MI6 Ричард Мур, который вскоре покидает пост, высказал жесткий прогноз относительно намерений Кремля относительно мирных переговоров с Украиной. Он заявил, что не видит никаких признаков того, что президент России Владимир Путин заинтересован в мирном урегулировании, кроме условной капитуляции Украины.

Об этом Мур сказал во время выступления в Стамбуле. "Путин морочит нам голову обещаниями прогресса в деле мира, но он пытается навязать свою имперскую волю всеми доступными средствами, и ему это не удается", – отметил Мур.

По его словам, российский президент "откусил больше, чем может прожевать". Мур подчеркнул, что Путин ожидал легкой победы, но "недооценил украинцев".

"Честно говоря, Путин откусил больше, чем может прожевать. Он думал, что одержит легкую победу. Но он – и многие другие – недооценил украинцев", – подчеркнул глава MI6.

Он также отметил, что российский лидер пытается убедить мир в неизбежности победы РФ, однако это ложь, которую он навязывает и собственному народу, а возможно, даже и самому себе.

"Путин пытался убедить мир в том, что победа России неизбежна. Но он лжет. Он врет миру. Он лжет своему народу. Возможно, он лжет даже себе", – заявил Мур.

Глава MI6 добавил, что действия Путина "ставят под угрозу будущее его страны ради собственного наследия и искаженной версии истории", а война лишь ускоряет упадок РФ.

Мур покинет пост в конце этого месяца, передав руководство британской разведки своему преемнику.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые в истории Секретную разведывательную службу Великобритании MI6 возглавит женщина – после того, как действующий руководитель Ричард Мур осенью уйдет в отставку после пяти лет в должности. Все три финальные кандидаты собеседований оказались женщинами, две из них – офицеры МИ-6.

