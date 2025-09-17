'Они не готовы к таким вещам': Зеленский сравнил эффективность сбивания российских дронов в Украине и Польше

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Польша, которую тоже атаковали российские БПЛА, сейчас не находится в состоянии войны. Именно поэтому она сбила только четыре из 19 беспилотников, тогда как Украина во время одной из атак РФ смогла сбить более 700 из 810 вражеских целей, применяя истребители, дроны-перехватчики и системы ПВО.

Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News. Сравнивая эффективность работы ПВО двух стран, он отметил, что это не является месседжем для наших соседей-поляков.

"Это не месседжи нашим польским друзьям. Они не в войне, поэтому понятно, что они не готовы к таким вещам", – подчеркнул гарант.

В то же время он подчеркнул, что эта атака на Польшу не была массированной и комбинированной – на них РФ направила только дроны, не было запущено ракет.

"У них не летели ракеты и не было баллистики. И, конечно, они не смогут спасти людей, если у них будет массированная атака", – заявил Зеленский.

Он снова выразил готовность помочь нашим соседям учениями и тренировками, так как Украина имеет опыт в отражении таких атак.

"Я разговаривал с Дональдом Туском, премьер-министром Польши, в те дни, когда они подверглись атаке. Я сказал, что наши ребята готовы тренировать ваших солдат, ваши силы. Им это действительно нужно. И это касается не только Польши", – добавил глава государства.

Польша не использовала опыт Украины в отражении налетов дронов

Так считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что в Польше полностью был провален эшелон малого радиуса действия как сухопутных, так и легких воздушных средств перехвата вражеских целей. Вместо дешевых и доступных средств применяли непомерно дорогие, оказавшиеся в результате малоэффективными.

Так, при наличии таких доступных средств для перехвата "Гербер", как ЗСУ Poprad, ЗСУ-23-4MP Biała и других систем малого радиуса действия, а также ударных и многофункциональных вертолетов Ми-24Д, Ми-2УПР, PZL W-3 Sokół и других применялись значительно более дорогие средства. И это при том, что вместо поднятия в воздух F-16 и F-35 против российских дронов также могли быть применены легкомоторные PZL-130 Orlik, если, конечно, они были бы к этому подготовлены соответствующим образом.

По словам Коваленко, все выглядит так, что Польша не уделила внимания многолетнему опыту Украины на должном уровне и в распоряжении ее как сухопутных, так и воздушных сил, отсутствует такое понятие, как мобильная огневая группа. Хотя практически все российские дроны заходили в воздушное пространство Польши на высоте около 2000 метров, что является доступным для работы ЗУ-23-2, ЗСУ-23-4, а также всем типам ПЗРК, которые стоят на вооружении польской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что западные союзники должны рассмотреть возможность перехвата российских дронов и ракет еще над территорией Украины. Он выступил с таким предложением после инцидентов с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

