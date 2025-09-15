'Можем это сделать': Сикорский предложил Западу сбивать дроны и ракеты РФ над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что западные союзники должны рассмотреть возможность перехвата российских дронов и ракет еще над территорией Украины. Он выступил с таким предложением после инцидентов с залетами российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Видео дня

По данным портала Tagesschau, в разговоре с Frankfurter Allgemeine Zeitung Сикорский сказал:"Если вы меня лично спрашиваете: мы должны подумать об этом". Он добавил: "Технически мы как НАТО и ЕС способны на это, но это решение, которое Польша не может принять самостоятельно, только вместе с союзниками".

Координированные действия на море

Кроме этого, Сикорский предложил согласованные шаги против российской "теневой флотилии" в Балтийском море. "Германия или НАТО могли бы создать морскую контрольную зону в Северном море и таким образом контролировать вход этих старых судов в Балтийское море", – отметил министр.

Он также предостерег: "Если хотя бы одно из этих российских судов, два из которых уже затонули в Азовском море, затонет в Балтийском море, мы столкнемся с экологической катастрофой невиданных масштабов".

Реакция союзников

Слова Сикорского прозвучали на фоне растущей обеспокоенности в Европе действиями России. Обсуждение возможности создания защитных зон над Украиной или морского контроля может стать темой для консультаций среди союзников. Пока официального ответа от НАТО или Германии нет, но заявления Сикорского уже вызвали дискуссии в европейской политике.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что все российские дроны оказались неисправными. Это наводит на мысль, что Россия пыталась проверить НАТО, а не начиная войну. Сикорский подчеркнул, что ответ Польши был бы гораздо жестче, если бы кто-то пострадал.

Реакция Запада на российскую провокацию

Президент США Дональд Трамп, комментируя атаку на Польшу, заявил, что "это могла быть ошибка", однако "он не рад этой всей ситуации" и собирается "осудить Россию за то, что она близка к этой границе".

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отрицает, что налет двух десятков дронов мог быть ошибкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!