'Они мне не подчиняются': Кравченко заверил, что НАБУ и САП сохранят свою независимость

Принятие законопроекта №12414 не означает, что Национальное антикоррупционное бюро будет подчиняться генпрокурору. Специальная антикоррупционная прокуратура была подчинена Офису генпрокурора и раньше, а теперь НАБУ, САП и ОГПУ "будут одной семьей".

Видео дня

Так объяснил принятие указанного законопроекта генеральный прокурор страны Руслан Кравченко. Также о том, что НАБУ и САП продолжат работать, как и раньше, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"НАБУ и САП мне не подчиняются. НАБУ точно не подчиняется. САП и Офис генпрокурора являются одним органом системы органов прокуратуры. САП, согласно Закону Украины "О прокуратуре" как был, так и остается в статусе нашего департамента. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, а мы по своим. И вместе будем друг другу помогать", – в частности, заявил Кравченко и вновь добавил, что "НАБУ мне не подчиняется".

Также глава ОГПУ подчеркнул, что чиновники должны "выполнять те законы, которые приняты народными депутатами".

В своем обращении к стране президент Владимир Зеленский также затронул вопрос антикоррупционных органов.

"Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона", – частности, отметил он.

Глава украинского государства подчеркнул, что "антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российских влияний". Таким образом, он соединил информацию о задержании в НАБУ российских агентов и принятие закона, который он уже подписал.

"Дела, которые лежали, должны расследоваться. Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за границей – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это не нормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ и ОГПУ заявили о проведении спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ и разоблачении новых фактов утечки информации с ограниченным доступом из этой структуры.

В частности, речь идет о задержании "крота" ФСБ в рядах Нацбюро, деятельность которого курировал заместитель руководителя охраны Януковича.

Также в Службе отчитались о разоблачении действующего народного депутата Федора Христенко в работе на Россию.

А уже 22 июля Рада поддержала законопроект, который может ограничить полномочия НАБУ и САП. Что интересно – законопроект был с необычайной скоростью в тот же день подписан председателем Рады и Гарантом Конституции.

В НАБУ и САП были недовольны таким законотворчеством нардепов; в нескольких городах включая столицу состоялись соответствующие митинги протеста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!