'Он воевал с нами во Второй мировой войне': Трамп возмутился, что все ненавидят Путина, но любят Германию и Японию. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию сегодня все ненавидят, несмотря на то, что она была союзником США во Второй мировой войне и понесла колоссальные потери. Он отметил, что Москва потеряла более 51 млн человек.

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Об этом Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, он неоднократно поднимал эту тему во время разговоров с мировыми лидерами.

"Я спросил у Макрона: что вы делаете? А он говорит: мы празднуем победу во Второй мировой. Я спросил: вашу победу? Расскажи мне об этом", – заявил Трамп.

Глава США вспомнил, как позвонил другим мировым лидерам и случайно вышел на президента России Владимира Путина. Последний, по словам Трампа, высказал претензии относительно отношения к России как к врагу.

"А потом я позвонил кому-то еще, и мне пришлось поговорить с президентом Путиным в то время. Он потерял 51 миллион человек, и он воевал. Россия воевала. Интересно, не так ли? Он воевал с нами во Второй мировой войне, и все его ненавидят. А Германия и Япония – с ними все в порядке", – пересказал Трамп содержание разговора.

Американский лидер подчеркнул, что эта ситуация выглядит несправедливой и противоречивой.

Путин сказал, что потерял 51 миллион человек, и был нашим союзником, а теперь все ненавидят Россию и любят Германию и Японию". Я сказал: "Давайте объясним это как-то, ладно? Но это странный мир", – сказал глава США.

Также он с удивлением констатировал, что Соединенные Штаты фактически не отмечают победы, несмотря на то, что сыграли ключевую роль в двух мировых войнах.

"Я сказал: мы победили в Первой и Второй мировой войне. А мы – единственная страна, которая этого не празднует. Все празднуют – Франция, Великобритания, даже Германия. А мы – нет. Я говорю: возможно, нам тоже стоит праздновать", – заявил Трамп.

В завершение он подчеркнул, что хочет, чтобы Америка оставалась гордой и сильной.

"Я хочу, чтобы каждый шел, говоря: какая невероятная у нас страна, какая величественная у нас армия. И я делал эти звонки не просто так", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне была одержана благодаря Соединенным Штатам. Без участия Америки битву выиграли бы другие страны. Он отметил, что США - единственная страна, которая не отмечает этот праздник.

Поэтому американский лидер сообщил о новом национальном празднике приуроченном ко дню побед в Первой мировой войне и Второй мировой войне. В то же время он подчеркнул, что не будет "останавливать" страну в эти два дня (11 ноября и 8 мая), поскольку в Америке хватает выходных.

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