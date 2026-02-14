'Он военный преступник': сенатор из партии Трампа напомнил, что Путин до сих пор не вел переговоров добросовестно

Российский диктатор Владимир Путин ни разу не проводил переговоры о прекращении войны добросовестно. Зато военный преступник только усилил террор против украинцев.

С таким заявлением на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности выступил председатель Комитета Сената по вопросам вооруженных сил сенатор Роджер Викер, сообщает "Укринформ". Он убежден, что заставить кремлевского руководителя закончить боевые действия могут только жесткие санкции и усиленная военная поддержка Украины.

Кремль не заинтересован в окончании войны

"Владимир Путин до сих пор не вел переговоров добросовестно. Ни разу. Владимир Путин начал эту войну. Он военный преступник. И в этом году он совершил еще больше военных преступлений, атакуя гражданских", – подчеркнул Викер.

Сенатор считает, что Путин начнет вести переговоры добросовестно только под влиянием значительного давления и потерь. По его мнению, это могут обеспечить нефтяные санкции и усиленное, профессиональное вооружение.

Он также отметил, что Россия пока не сделала ни одного эффективного шага для длительного прекращения войны.

"Он (Путин. – Ред.) не ведет переговоров добросовестно и до сих пор не сказал ни одного слова о реальном, содержательном прекращении этой войны – такого, которое было бы длительным", – подчеркнул Уикер.

Напомним, ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал усилить военную поддержку Украины и передать ей ракеты Tomahawk, поскольку предыдущие подходы Запада не остановили Путина. Он добавил, что украинскую армию нужно поддерживать так, чтобы она оставалась самой сильной в Европе до тех пор, пока Россия не изменится.

Как писал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Владимир Путин стратегически уже потерпел поражение, ведь "хотел сделать Украину российской – а она стала еще более европейской".

