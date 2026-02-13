Путин стратегически уже потерпел поражение, – Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил 13 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что Владимир Путин стратегически уже потерпел поражение. Он также обратился к украинцам и призвал их продолжать делать то, что они делают сейчас, чтобы выстоять и победить в войне.

Об этом сообщил корреспондент Укринформа с места события. Во время своего выступления Стубб подчеркнул, что не намерен давать советы украинцам, но убежден в их победе.

"Во-первых, Путин стратегически потерпел поражение. Он хотел сделать Украину российской – а она стала еще более европейской", – сказал он.

Стратегические последствия

Финский лидер объяснил, что цели Кремля не были достигнуты. По его словам, Россия стремилась предотвратить расширение НАТО, но получила вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Также Москва пыталась удержать оборонные расходы западных стран на низком уровне, однако сейчас они растут до 5 процентов.

Стубб отдельно упомянул и военное измерение. Он отметил, что территориальные достижения России на фронте незначительны. В то же время только в декабре прошлого года Украина уничтожила около 34 тысяч российских солдат, и эти потери Россия не смогла компенсировать новым набором.

Ситуация на фронте

По словам президента Финляндии, несмотря на затяжной характер войны, стратегическая картина складывается не в пользу Кремля. Он подчеркнул, что действия Украины меняют баланс не только на поле боя, но и в политическом пространстве Европы.

"Итак, мой ответ – просто продолжайте делать то, что делаете, и в конце концов вы выстоите и выиграете эту войну", – обратился Стубб к украинцам.

Напомним, 13 февраля в Мюнхене началась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности – ведущий мировой форум по обсуждению ключевых вызовов международной безопасности. Участие в мероприятии принимают около 1000 представителей из почти 120 стран, среди них почти 60 глав государств и правительств, 56 министров иностранных дел и более 30 руководителей оборонных ведомств. Делегацию Украины возглавляет президент Владимир Зеленский.

