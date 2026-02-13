'Ничто не сдержало Путина': сенатор Грэм призвал предоставить Украине 'Томагавки'

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал усилить военную поддержку Украины и передать ей ракеты Tomahawk. Он выступил с этим заявлением во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в Германии.

Видео дня

Заявление сенатора передает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента. Агентство цитирует выступление Грэма на полях конференции и его ответы во время дискуссии.

В частности, он заявил: "Насколько хорошо сработал мировой порядок? Путин вторгался трижды. Ничто из того, что Европа делала в прошлом, не сдержало Путина, и, откровенно говоря, ничто из того, что мы делали в прошлом, не сдержало Путина".

Почему нужно давление

Грэм заявил, что предыдущие подходы Запада не остановили российского президента. По его словам, речь идет о "войне человека, который хочет восстановить прошлое" и не признает права Украины на существование. "Он не остановится, пока кто-то его не остановит", – сказал сенатор.

Политик напомнил, что вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем подготовил законопроект об усилении санкций против России. Документ уже имеет 85 соавторов в Сенате США. Законопроект предусматривает возможность введения пошлин до 500 процентов против стран, которые покупают российские энергоносители или ведут бизнес с РФ и не поддерживают Украину.

"Путин сделал больше, чем кто-либо в Америке, чтобы объединить нас в Сенате. Я бы дал ему награду Человек года НАТО, если бы он пришел ее получить", – заявил Грэм.

Роль партнеров РФ

Сенатор отдельно упомянул Китай, Бразилию и Индию как страны, которые, по его словам, играют роль в поддержке российской военной машины. "Без Китая у него ничего бы не получалось. Без Бразилии и без Индии тоже ничего не получалось бы", – отметил он.

Грэм также призвал изменить военное соотношение сил. Он заявил, что Украина должна получить ракеты Tomahawk, чтобы поражать инфраструктуру, на которую рассчитывает Россия для производства дронов и другого вооружения. "Я хочу изменить военное уравнение", – сказал сенатор.

По его словам, украинскую армию нужно поддерживать так, чтобы она оставалась сильнейшей в Европе до тех пор, пока Россия не изменится.

Условия мира

Грэм подчеркнул, что любое мирное соглашение должно отвечать интересам Украины и пройти утверждение в Конгрессе США. "Я не буду голосовать за соглашение, которое буду считать недостаточным для решения задачи. И я не буду поддерживать ни одного соглашения, которое не поддерживает Украина", – заявил он.

Комментируя возможные сроки достижения мира, сенатор отметил необходимость давления на государства, которые покупают российские нефть и газ. "Нужно сломать машину. Машина работает на нефти и газе. Если вы нажмете на ее клиентов, все изменится", – отметил он.

По словам Грэма, завершение войны окажет влияние на глобальную безопасность на десятилетия вперед.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что компания Raytheon заключила с Пентагоном пять рамочных соглашений, направленных на наращивание производства ракет и пополнение арсеналов США в перспективе до семи лет. В частности, производство крылатых ракет Tomahawk планируют нарастить до более тысячи единиц в год против нынешних около 50.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!