"Он умеет заключать сделки лучше любого": в Белом доме заверили, что Трамп настроен на прекращение войны

Американский президент Дональд Трамп хочет завершить российско-украинскую войну и уже добился значительных успехов в этом процессе, заявили в Белом доме. Глава Соединенных Штатов "настроен на прекращение войны", сказала представительница Вашингтона Кэролайн Ливитт.

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На пресс-конференции 25 февраля она отметила, что процесс продолжается. И соглашение между Украиной и Соединенными Штатами о разработке украинских ископаемых является "критически важным".

Ливитт утверждает, что эта сделка будет благом для украинского народа, которому потребуется восстанавливать страну. И она же вернет деньги американских налогоплательщиков назад в США.

"Я хочу повторить его [Трампа] позицию. Критически важно, чтобы это соглашение было подписано. Я ожидаю, что президент Зеленский подпишет это соглашение", – заявила представительница Белого дома.

При этом она отказалась отвечать на вопрос о том, на какие уступки должна пойти Россия – в то время как Украину заставляют отказаться от вступления в НАТО, уступить территорию и отдать часть полезных ископаемых.

"Думаю, президент знает, как заключать соглашения лучше любого, кто когда-либо занимал пост президента США", – сказала вместо прямого ответа Ливитт.

На этой же пресс-конференции она заявила, что обе стороны после заключения мира останутся "немного несчастными".

Как ранее писал OBOZ.UA, по словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, Украина и США уже перешли к финальной фазе переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Почти все ключевые детали в документе согласованы, и Киев характеризует переговоры как конструктивные.

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