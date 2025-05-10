'Он рубит с плеча': Бессмертный объяснил, как Мерц может сыграть на руку Украине

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц эмоциональный и импульсивный, и это может быть Украине на пользу. Он поддерживает военную помощь нашим Силам обороны и даже ее расширение в рамках общеевропейской коалиции.

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Своими предположениями о личности канцлера и перспективах для Украины поделился дипломат и политик Роман Бессмертный. В интервью OBOZ.UA он охарактеризовал Мерца как достаточно резкого. Мол, он "иногда позволяет себе высказывания, которые впоследствии оборачиваются против него".

"Он очень импульсивная личность. Но разве это плохо? На мой взгляд, Европе сейчас очень нужна такая фигура. Прежде всего, чтобы удержать антипутинскую позицию. И, во-вторых, чтобы иметь возможность противостоять непредсказуемому поведению Дональда Трампа", – заявил Бессмертный.

Позиция немецкого политика по Украине очень четкая и проукраинская. И до избрания на должность он говорил о необходимости предоставить украинцам ракеты Taurus.

"Его позиция здесь неизменна: Германия, как и Европа в целом, должна предоставить Украине максимальную поддержку. Но эта позиция претерпела определенную коррекцию. Теперь Мерц настаивает на создании общеевропейской коалиции для такой помощи. То есть если Германия предоставляет ракеты Taurus, то Британия – Storm Shadow, Франция – Scalp, Италия – свои системы типа SAMP/T. Все должно быть согласовано, чтобы не выглядело так, что только одна страна берет на себя ответственность, а все остальные отстраняются", – объяснил дипломат.

"И здесь его импульсивность, которая иногда воспринимается как недостаток, на самом деле помогает. Другие политики могут долго колебаться, думать, звонить, взвешивать. А он – действует решительно, рубит с плеча, и именно это сейчас очень важно", – подытожил Бессмертный.

Добавим: ранее украинский дипломат Андрей Веселовский призывал не делать поспешных выводов относительно нового канцлера ФРГ, поскольку он "часто менял свою линию и мнение".

Как писал OBOZ.UA:

– 6 мая Бундестаг со второй попытки поддержал назначение Фридриха Мерца канцлером Германии. За это решение проголосовали 325 депутатов из необходимых 316.

– Во время первого голосования Мерц не смог получить абсолютное большинство, набрав лишь 310 голосов. Это был первый подобный случай в истории ФРГ.

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