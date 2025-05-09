'Он часто менял свое мнение': дипломат призвал не делать поспешных выводов относительно нового канцлера ФРГ Мерца

Глава партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц, который стал канцлером Германии, уже пообещал взять на себя большую лидерскую роль в Европе. В то же время его слова – "Украина может полагаться на меня и на ФРГ" – пока не говорят больше, чем то, что он просто придерживается политики своей партии.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал чрезвычайный и полномочный посол, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский. Дипломат призвал не делать поспешных выводов относительно нового канцлера ФРГ.

"Слишком рано говорить, чего можно ждать от этого канцлера Германии, поскольку он на этой должности себя еще не проявил. Что касается политической его истории, то она не прямая. Он часто менял свою линию и мнение. Мерц не выглядел в политике человеком постоянным, который ищет достижения политических целей, а выглядел человеком, который ищет достижения политических вершин", – говорит он.

Веселовский отметил, что это мнение может выглядеть слишком жестким, но по крайней мере об этом пишут немецкие обозреватели, и так поведение Мерца выглядит в течение последнего полгода его деятельности.

"А то, что он подчеркнуто и неоднократно говорит, что будет поддерживать Украину, свидетельствует только о том, что он соответствует линии своей партии, которая в основном уже и имеет такую позицию, и линии своих главных политических союзников сейчас на европейской арене. Например, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В соответствии с теми главными его сторонниками на данном этапе, он и строит свою политическую линию", – считает дипломат.

Он также напомнил, что хоть Мерц налаживает контакты с важным другом Украины – президентом Франции Эммануэлем Макроном, не стоит забывать, что Франция и Германия являются одновременно партнерами и соперниками во многих сферах. Страны имеют довольно отличные экономические интересы в связях и с европейскими государствами, и с внешним миром. И поэтому во время первой официальной встречи в Париже, которая проходила накануне, оба лидера подчеркивали, что эти разногласия есть.

"Их будут пытаться каким-то образом согласовывать, но это будет непросто. Следовательно, здесь много вопросов и будем наблюдать, как проявит себя Мерц в этой внешнеполитической части, где он декларативно очень склонен поддерживать Украину. Правда, он уже сказал после того как стал канцлером, что немецких войск, очевидно, я надеюсь, на украинской земле не будет", – добавил Веселовский.

Как сообщал OBOZ.UA, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "может на него рассчитывать". Немецкий политик отметил, что имел в виду поставку ВСУ дальнобойных ракет Taurus.

При этом он считает, что Россия и Украина находятся еще очень далеко от перемирия и возможного заключения мирного соглашения. Поэтому, по его словам, в Берлине не обсуждают вопрос об отправке своих военных в Украину в составе возможного миротворческого контингента в качестве гарантии безопасности.

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