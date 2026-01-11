'Он полностью провалился в Украине': Столтенберг сказал, что заставит Путина сесть за стол переговоров

Главарь Кремля, диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин "полностью потерпел неудачу" в войне против Украины. Несмотря на это, он совсем не демонстрирует никаких признаков о намерении вести мирные переговоры.

Так считает бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Причем в отличие от подавляющего большинства политиков Европы он знает, когда началась эта война – в интервью WirtschaftsWoche он подчеркнул, что с 2014 года российский диктатор не смог даже оккупировать весь Донбасс.

Путин полностью провалился

Йенс Столтенберг отметил, что " Путин полностью провалился в Украине". Начав боевые действия против Украины еще в 2014 году, прибегнув к масштабной эскалации в 2022 году, главарь Кремля"по-прежнему даже не контролирует весь Донбасс".

Более того – Путин считал, что после полномасштабного вторжения сможет за несколько дней, максимум недель установить полный контроль над нашей страной. Несмотря на свои надежды, он потерял более половины территорий, которые успел оккупировать с начала вторжения в 2022 году.

Цена войны и победы

Да, страна-агрессор Россия хотя и медленно, но продвигается вперед и продолжает захватывать определенные территории. Но это так лишь потому, Кремль демонстрирует"готовность платить за эту войну очень высокую цену – кровью и деньгами", считает бывший генсек НАТО.

"Но характерная черта подобных путинскому режимов в том, что они только кажутся очень сильными. И внезапно перестают быть таковыми", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он также назвал ключевой момент, который нужен Украине для победы – это своевременная поддержка Запада. Дело в том, что сейчас идет "война на истощение". И если страны Запада будут продолжать поддерживать нашу страну и "забеспечат военные успехи" Украины, российский диктатор, вероятно проявит готовность к мирным переговорам.

Другие мнения относительно Путина

А вот президент США Дональд Трамп считает, что усилия Европы по помощи Украине, хотя значительны, но недостаточны. По его словам, российский диктатор не испытывает страха перед европейскими странами и боится только США.

Интересно, что Трамп и сейчас хвастается "всегда прекрасными отношениями" с Путиным, хотя и американец уже не скрывает, что"очень разочарован" своим российским коллегой.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна наладить диалог с Россией по Украине. Причем ее слова согласуются с недавними комментариями французского президента Эммануэля Макрона.

