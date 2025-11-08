'Он еще ответит за помощь России': Зеленский назвал Лукашенко 'очень болтливым в медиа'

Президент Украины Владимир Зеленский посмеялся над незаконно избранным президентом Беларуси Александром Лукашенко и его заявлениями для СМИ. В частности, тот недавно призвал украинцев приезжать в РБ.

Украинский президент в ответ на это назвал диктатора "очень болтливым". Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами вместе с членами Ставки верховного главнокомандующего.

"Лукашенко стал очень болтливым в медиа и показывает, какой он добрый к нашему народу. Нам его доброта, которая в 4 утра с ракетами пришла, не нужна. Если он думает, что своими словами заговорит нашу память – мы все очень хорошо помним", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Лукашенко еще ответит за помощь россиянам в войне против Украины.

"Он все равно будет платить за то, что он сделал", – заявил Зеленский.

Напомним: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова решил напомнить о "братских" чувствах к украинцам. На этот раз это произошло во время открытия моста через Припять в Мозыре.

С присущей себе искренностью он заявил, что Беларусь "открыта" для мигрантов из Украины и готова принимать их "с удовольствием".

Как сообщал OBOZ.UA, беларуский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что еще в этом году на боевое дежурство в его стране поставят российский ракетный комплекс "Орешник", предназначенный в первую очередь для нанесения ядерных ударов. Он пригрозил Европе "бахнуть" по странам ЕС, если "будет плохо".

Также Лукашенко пожаловался, что страны ЕС бесплатно пользуются чистым беларуским воздухом, который ветер относит на их территорию, и пообещал, что когда-то Европа будет платить Беларуси за кислород.

