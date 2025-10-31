'Наступит то время': Лукашенко размечтался, что Европа будет платить Беларуси за воздух

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз отличился абсурдным заявлением. Он пожаловался, что страны ЕС бесплатно пользуются чистым белорусским воздухом, который ветер относит на их территорию, и пообещал, что когда-то Европа будет платить Беларуси за кислород.

Видео дня

О таком белорусский диктатор заявил во время поездки в Березинский биосферный заповедник. Его цитирует государственное информагентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Беларусь бережет свою природу и экологическое наследие, а ЕС бесплатно пользуется этим. Он пожаловался, что якобы чистый воздух из его страны сносит ветром в Европу, а та не платит за него.

Продемонстрировав таким образом свои "блестящие знания" в метеорологии, Лукашенко обозвал Европу "вонючей".

"И наступит то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем данное нам Богом. Потому что кислород – от болот и леса, деревьев. В Европе этого нет. А у нас есть. И ветер это добро туда забирает, и они дышат свежим хорошим воздухом благодаря нам. За это надо платить", – заявил белорусский диктатор.

По его словам, вместо платы за чистый воздух Евросоюз вводит против Беларуси санкции. Он убежден, что ситуация вскоре изменится и Европа якобы "будет вынуждена платить".

"Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они за это будут платить нам", – дерзко заявил Лукашенко.

При этом белорусский диктатор "забыл", что на территорию Европы из его страны "заносит" метеорологические шары, которые в последнее время постоянно вторгаются в воздушное пространство страны ЕС и НАТО Литвы.

Именно за эти провокационные действия Европейский союз осуждает Беларусь и угрожает новыми санкциями.

Нарушение литовского воздушного пространства белорусскими метеозондами

Накануне, 30 октября, в воздушном пространстве Литвы в очередной раз появились воздушные шары, которые двигались из Беларуси в направлении Вильнюсского аэропорта. Из-за этого было остановлено движение самолетов. Ограничения сначала ввели на три часа, впоследствии продлили до 1:05 ночи пятницы.

И это далеко не первый случай за последний месяц.

26 октября в небе над Литвой в четвертый раз за октябрь зафиксировали несколько метеозондов из Беларуси. В результате инцидента Вильнюсский аэропорт в очередной раз закрывали на несколько часов.

Похожие случаи случались и раньше. Так 24 октября власти Литвы закрыли аэропорты в Вильнюсе и Каунасе, а также несколько пограничных пунктов пропуска с Беларусью из-за появления гелиевых метеошариков. Также вечером 4 октября воздушное пространство Литвы нарушили 25 метеозондов. Воздушные шары прибыли из Беларуси, 13-14 метеозондов заметили в Вильнюсе и Вильнюсском уезде, два из них находились непосредственно над Вильнюсским аэропортом.

Стоит отметить, что против режима белорусского диктатора ЕС уже ввел санкции. Однако Евросоюз заявил о готовности принять дальнейшие ответные меры, если такие провокационные действия будут продолжаться. Об этом заявил Высокий представитель от имени Европейского союза.

Он отметил, что вторжение метеорологических шаров с территории Беларуси в воздушное пространство Литвы, которые привели к срыву сотен рейсов и нанесли значительный ущерб литовским аэропортам и тысячам пассажиров, создают риск дестабилизации государства-члена ЕС и имеют целью запугать европейских граждан, создавая прямые угрозы гражданской авиации.

По его словам, пули – это не просто средство контрабанды, а часть более широкой целенаправленной гибридной кампании Беларуси

Как сообщал OBOZ.UA, из-за этих инцидентов Литва приняла решение закрыть границу с Беларусью. Также было решено, что военные начнут применять соответствующие кинетические средства для приземления метеозондов, которые влетают в страну.

